A háború elfedi Európa válságát

A nagy hírügynökségek, a vezető médiumok gondoskodnak arról, hogy Európa és a világ közvéleményének figyelme elsősorban az ukrajnai háború eseményeire terelődjön. A publikum naponta értesül a cseppet sem szívderítő fejleményekről, és közben alig vesz tudomást azokról az európai folyamatokról, amelyek szép csöndben előkészítenek egy gyökeres politikai változást.

Boris Johnson brit ügyvivő miniszterelnök augusztus 24-én, Ukrajna függetlenségének napja alkalmából Kijevbe látogatott. Találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, akit biztosított afelől, hogy az Egyesült Királyság továbbra is kiáll Ukrajna mellett. Johnson úr a közeledő változások egyik szimbóluma. Most még nyilatkozhat a szigetország nevében, hihet az ukránok győzelmében, de egyre inkább úgy tűnik, hogy számára ez a fajta kiállás volt talán az utolsó politikai lépés. A legutóbbi kormányválság, a vele szemben kialakult bizalmatlanság már csaknem elsöpörte. Őszig is csak nehezen maradhatott ügyvezető. A távozását sürgető felszólításokra azzal érvelt, hogy a brit gazdaság súlyos helyzetében, illetve az ukrajnai háború jelenlegi időszakában a lemondása nagy felelőtlenség lenne.