Erdésztől a fát nem kell félteni!

Nincs nálam a bölcsek köve. Nem azért írok, hogy a kérdést megfogalmazzam. Azért osztom meg a gondolataimat, hogy segítsem a tisztábban látást. Ehhez mindenekelőtt tisztázni kell, mit jelent az erdő. A városlakóknak elsősorban testi-lelki felüdülést, friss levegőt. A megfáradtaknak gyógyírt sebeikre.

A falun élőknek a téli meleget. A vidéki munkásnak az asztalra kerülő kenyeret. A turistának számolatlan csodát. A vadnak élőhelyet. Az erdésznek, természetvédőnek, vadásznak egy életen át tartó tanulást.

Szinte a végtelenségig sorolhatnánk, hisz ahány személy, annyiféle érdek. Minden életkorban megannyi igény. A faanyag a bölcsőtől a koporsóig, egy életen át elkísér. Nélkülözhetetlen, de egyúttal – mert szerves része életünknek – hiányát csak akkor vesszük észre, ha nincs. Akár a levegő.

Mindebből levonható egy egyszerű következtetés: az erdőnek számos funkciót be kell töltenie világunkban. Ezeket a funk­ciókat ugyan elkülöníti a Nemzeti Földügyi Központ által vezetett nyilvántartás, de – szerencsére – az erdő nem böngészi az adatbázisokat, így nem tudja magáról, hogy éppen védelmi, közjóléti vagy faanyag-termesztési céllal tevékenykednek-e benne a szakemberek.

Ez az állítás igaz a legtöbb magyarra is. Legtöbbünknek fogalma sincs az adott erdőterületen folyó szakmai munka feladatairól. Ha betesszük a lábunkat az erdőbe, nem tekinthetünk rá másként, mint hogy mindhárom megfogalmazott szerepét mindenkor, mindenhol betölti.

Hiszen – fafajától függetlenül − véd a klímaváltozás hatásaitól, mérsékli annak folyamatát.

Árnyas fái alatt kikapcsolódhatunk, így betölti közjóléti funkcióját. Végül ahhoz, hogy megfelelő egészségi állapotban, tartósan fennmaradjon, fakitermelést kell folytatni benne, mely eredménye az erdei választék mint nyersanyag.

Legyünk bárhol is a magyar erdőkben, ne feledjük, hogy mindannyian felelősek vagyunk a létéért. Tudatosítsuk magunkban az erdei séták során, hogy egyúttal üzemi területen járunk. Mindig tartsuk szem előtt, hogy a földfelszíni életközösségek közül a legösszetettebb, megannyi vad élőhelye. Lássuk be, hogy az erdészek terméke nem a nyiladékok mellett, az erdei rakodókon felkészített erdei választék.

Az erdész munkájának terméke az erdő. Feladata, hogy legalább olyan, vagy jobb minőséget érjen el, mint amilyet örökül kapott szakember elődjeitől. Mert a ma erdeit is szakemberek hozták létre Magyarországon – még a rezervátum területeken is −, ahogy a jövő erdeit is szakemberek kell hogy megalapozzák és felneveljék.