Kis magyar nácizástörténet

Ahogyan a kisiklott vonat fut újra a síneken egy kis kényszerpihenő után, úgy robog újra a nácizás és a fasisztázás a baloldalon Orbán Viktor tusnádfürdői beszéde után. Már éppen ideje volt, hiszen lassan kezdtem elfelejteni, hogy magam is náci vagyok. Szerencsére ezt most eszembe juttatta Schilling Árpád, aki Franciaországból közli, hogy náci – sőt: NÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁCI! – vagyok, együtt a másik hárommillió Fidesz-szavazóval. Sőt nemcsak mi, hárommillióan vagyunk nácik, hanem mindenki más is, aki Orbán Viktor tusnádfürdői beszéde után nem sikolt és nem toporzékol, vagyis néhány ezer, viselkedészavaros liberális értelmiségin kívül náci mind a tíz-egynéhány millió magyar itt, a Kárpát-medencében.