Egy Kerekes a Gesztenyefesztiválon

Catalin Chereches, Nagybánya polgármestere román nemzeti trikolórral takartatta le a nagybányai Gesztenyefesztivál magyar feliratait. Legfőképpen a kürtőskalács bántotta a szemét. Szolgahada, amely pincsikutyaként követte a vásár helyszínének bejárásán, az elöljárói parancsot mosolyogva végre is hajtotta ahelyett, hogy megpróbálta volna a kürtőskalácsot is lefordítani románra, mint a város nevét, amely nekünk nem Baia Mare, jóllehet jó nagy a baj arrafelé, hanem örökkön-örökké Nagybánya (hadd jegyezzem meg: ha már településneveket fordítanak, legalább ne hangzás után tegyék ezt, hanem legyen benne értelem is).