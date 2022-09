Karácsony fideszes tollakkal ékeskedik

Margaret Thatcher néhai brit miniszterelnöknek köszönhetjük azt a legendássá váló, mélyen igaz mondást, mely szerint a szocialistákkal az a baj, hogy kormányra kerülve előbb-utóbb kifogynak a mások pénzéből. A szentenciát kicsit továbbépíthetjük Karácsony Gergely főpolgármester jelenbeli tevékenységét figyelve. Valahogy így: a Párbeszéd nevű molekuláris léptékű alakulat volt társelnökével pedig az lehet a baj, hogy előbb-utóbb kifogyhat az előző, jobboldali városvezetés fejlesztéseiből, amit a sajátjaként próbál feltüntetni.

Az iménti eszmefuttatásnak az a közvetlen alapja, hogy a főpolgármester arról lelkendezett a közösségi oldalán: megnyílt Erzsébetvárosban a Varázsdoboz Fejlesztő Központ és Játszóház. Ami természetesen dicséretes fejlemény, csak van egy aprócska hiba az örömteli hírrel, mégpedig az, hogy egyszer már, 2019-ben átadta az intézményt az akkori fideszes polgármester, Vattamány Zsolt. Mondani sem kell, erről már nem tett említést a néphez szinte kizárólag a Facebookon leereszkedő fővárosvezér, tájékozottsági mutatóit ismerve jó eséllyel pusztán azért, mert e körülményről fogalma sem volt. De hát ha tudta is, mit számít az? Nem olyan fiú ő, akit ilyen nüansznyi ténybeli differenciák parányit is zavarni szoktak.

Hirtelenjében néhány friss példa: a Blaha Lujza tér és a Lánchíd felújítását sem Karigeri találta ki, mégis úgy tesz, mintha az ő kobakjából pattant volna ki a nagy idea, nem pedig hivatali elődje, Tarlós István dolgoztatta volna ki a terveket. Igaz, ha a visszafejlesztéssel is lehetne hencegni újabban, akkor mindkét felújítás esetében jogos Karácsony kezdeményezőkészségének az emlegetése. Kétségtelenül ő az ugyanis, aki a Blaha Lujza tér és a Lánchíd renoválási projektjét csupán butított, látszólag ócsított, valójában drágított formában, szimplább műszaki tartalmú változatban volt hajlandó hatalmas késlekedéssel elindítani. Ugyanígy járt el a Tarlósék által előkészített felújítási munkálatokkal a 3-as metrónál is: csupán a nyomott költségű és műszaki tartalmú, fölöslegesen osztott verzió megvalósítására volt hajlandó Karácsony.

Van azonban egy olyan vetülete ennek a most tesztelt lenyúlási technikának, ami nem mindennapi perspektívákat nyithat a pártpolitikusként ritka sikertelen – hisz pártja támogatottságát társelnökként képtelen volt elmozdítani a maximum egy százalékról – főpolgármester előtt. Nem lepődnénk meg, ha a közeljövőben elkezdené tömegesen átadni mindazt, amit a polgári jobbközép budapesti vezetés már régen átadott. Így Karácsony ünnepélyesen megnyithatja például a 4-es metrót, de az is könnyen előfordulhat, hogy a margitszigeti innová­ciót is saját érdemeként tüntetné föl. Ez a sors juthat a Kossuth tér teljes rekonstrukciójának is. Várható, hogy a Parlament körüli térség tervezésének megoldott nehézségeiről maga a főpolgármester fog exkluzív kulisszatitkokat elárulni a szigorúan brüsszelita, balkompatibilis sajtónak, mondjuk a Telexnek, a 444.hu-nak vagy a Nyugati fénynek. Kis idő kérdése, hogy a Budavári Palota, a Várnegyed teljes helyreállítása is Karácsony sikerlistáját ékesítse. Csakúgy, mint például a fonódó villamoshálózat, a Margit híd felújítása, a 35 kilométernyi kerékpárút megépítése, a Duna Aréna, egy sor budapesti fürdő modernizálása, a csepeli szennyvíztisztító telep vagy éppen a Puskás Aréna. Jóllehet a média nem megbízhatóan baloldali részével kerüli a kontaktust, most kegyeskedik kivételt tenni, és egy kérdezési lehetőség nélküli sajtótájékoztatón perrel fenyeget majd mindenkit, aki ezeket a megkérdőjelezhetetlen eredményeit kétségbe meri vonni.

Hogy mi lehet a következő kommunikációs lépcsőfok, ha mindez beválik, és a népszerűsége valamicskével feljebb emelkedik a bányászbéka mélységű állapotából? Alighanem ki fog derülni, hogy magát a Lánchidat, sőt az Erzsébet hidat, a Halászbástyát és a Mátyás-templomot, mi több, az Országházat is már eleve a baloldali lord major építtette, csak egyes történelemhamisító kormánypárti propagandaportálokon, a fideszes lakájsajtóban kampányolnak az ellenkezőjével.