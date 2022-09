Veszettül robognak a szakadékba

Ukrajna a teljes katonai, gazdasági összeomlás szélén egyensúlyoz, kizárólag a Nyugat hadianyag-szállítmányai és pénzügyi mankója miatt működik még úgy-ahogy. S mégis: tudják, mire jut ideje, ereje egy ilyen, megszűnés szélén tántorgó állam politikusainak? Arra, hogy Magyarországot fenyegessék, gátlástalan hazugságokat terjesszenek rólunk. Ez náluk a hétköznapi ügymenet része. Ők így hálálják meg a több mint egymillió menekültjük ellátását s a megszámlálhatatlanul sok egyéb segítségünket.

„Őszintén kell beszélnünk arról, hogy az Európai Unió gyengüléséhez a belső egységének lerombolására irányuló kísérletek vezetnek” – ezt felelte Oleh Nyikolenko ukrán külügyi szóvivő Szijjártó Péter külügyminiszterünk azon mondatára, miszerint „az ukrajnai háború Európa és az Európai Unió katasztrofális legyengüléséhez vezetett”. Szijjártó Péter nem bántott, nem sértegetett senkit, csupán egy nyilvánvaló tényt közölt, amivel az Európai Bizottság kesztyűbábjain kívül valószínűleg minden épeszű ember tisztában van. Nyikolenko külügyi szóvivő viszont válaszul nem tényt közölt, hanem félreérthetetlenül ránk célozva megvádolta Magyarországot az unió egységének lerombolásával, gyengítésével.

Egyrészt: Oleh Nyikolenko miért gondolja azt, hogy beleszólhat egy olyan klub belügyeibe, amelynek Ukrajna nem tagja, és feltehetőleg soha nem is lesz az? (Ha mégis, az uniónak annyi.) Miért érzi szükségét sértegetni pont azt az országot, amely egyébként támogatta az ő tagjelölti státusuk megadását? Továbbá (és ez a legfontosabb kérdés) miért hazudozik? Az, hogy mi nem szállítunk fegyvert (amúgy nem egyedül) a szomszédunkban dúló háborúba, nem az egység megbontása, nem az unió gyengítése. Ha valamitől, hát éppen attól gyengül az unió, hogy a nyugati országokat vezető sok kis Linder Béla kiüríti a fegyverraktárakat, elkótyavetyéli az önvédelmünkhöz szükséges hadianyagot.

S végül, de elsősorban: hogy nem voltunk hajlandók elzárni az orosz gáz- és olajcsapokat, nem kerékkötés, nem az unió gyengítése, pusztán a ránk kényszerített öngyilkosság megtagadása. Ám visszakérdezek! Ha Oleh Nyikolenkóék olyan elvszerűek, miért használnak még most is orosz gázt és olajat? Miért használják az „agresszor” energiahordozóit, ha azokhoz „vér tapad”? Nem értem. Tehát a mi gazdaságunk dőljön be, a magyarok fagyjanak meg télen az ukrán bábkormány háborúja miatt? Még mit nem!