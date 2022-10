Európa népeit elárulták

Most, hogy a fékezhetetlen agyvelejű Gelencsér Ferenc is megmondta, a szankciók működnek, érdemes elgondolkodnunk ennek a működésnek a lényegéről. Nyilvánvaló ugyanis, hogy alapvetően más a véleményünk erről is, mint a dollármilliókkal kitömött, idegen érdekeket szolgáló balliberális oldal pártkatonáinak és propagandistáinak.

Utóbbiak egyenesen úgy tartják, hogy ők tudják a tényeket, míg mi csak szankciózunk, a szakértőké helyett az emberek véleményére vagyunk kíváncsiak, már megint konzultációra akarjuk pazarolni a pénzt és az időt, ahelyett, hogy tudomásul vennénk azt, amit ők már régen megmondtak: a szankciók igenis fájnak az oroszoknak, nekünk meg nem is fájnak annyira.