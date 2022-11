A két Magyarországon élnek ők is, és azzal, hogy csak az egyik oldalt szapulják, a másik bűneiről hallgatnak, máris hajladoznak. Odatartozik az egyik oldalhoz továbbá az összes „független” sajtótermék, mert ugyan kórusban ágálnak tisztességről, tudásról, szakmáról, még a két Magyarországig sem jutottak el, holott nekik is van tulajdonosuk, finanszírozzák a veszteségeiket, kapják valakitől a fizetésüket.

A hőbörgő színészek, diákok és pedagógusok is választottak maguknak egy Magyarországot a két lehetőség közül. Meg azok is, akik nem őket támogatják, hanem a kormányt. Mi, jobboldali újságírók is az egyik Magyarországért küzdünk, idetartozunk, ez az otthonunk.

Gyűlölöm a két Magyarországot. Nagyon szeretnék egyetlen Magyarországon élni, mindannyiunk közös otthonában. Ahol a házibuliban nem hozzák a tudomásodra, hogy velünk vagy ellenünk, ahol a hit és a becsület magánügy, és semmilyen módon nem keveredik össze a kenyérkeresettel. Sokszor úgy érzem, harminc év alatt néha túl keményen írtam, megbántottam embereket, akiket talán nem kellett volna, azt pedig határozottan állítom, hogy a kevesebb politika több magánboldogságot hozott volna.

Csakhogy akad itt egy apró kis probléma. Éspedig az, hogy ha holnap újra meghívnak a maguk – képletes vagy valóságos – házibulijába, és megint úgy érzem, hogy mi a fészkes fenét keresek én itt, ha gyalázzák, gúnyolják az életformánkat, a nemzeti értékeinket, a felmenőinket, az ízlésünket, akkor megint felállok, és elmondom ugyanazt, ugyanúgy.

Mert nem lehet, hogy csak a hazug szó maradjon meg az örökkévalóságnak. Megtehetsz sok mindent, de abból soha nem engedhetsz, ami a legfontosabb számodra.

Mindig és újra megtörténik ugyanaz. A két Magyarország szemtelenül eléd tolakszik. Választasz, és mindig csak ugyanazt választhatod, ahogyan ők is már réges-régen döntöttek. Hiszen mindenki a saját hátterét védi, egyúttal reméli, hogy az ő igazsága győzedelmeskedik a végén.

Ha minderre az a válaszod, hogy ez nincs, nem lehet így, akkor fogalmad sincs a hazai közéletről. De az is igaz, hogy ha nem képviselsz olyan értékeket az életedben, amiért megharcolnál, véredet hullajtanád, máris választottál a két Magyarország között.

Mégis akad valami andalítóan angyali ebben a komor történetben.

Védeni, oltalmazni, szeretni is lehet azt, ami az embert emberré teszi. A valódi Magyarország mellé kell állni. Mert a közéleten túli térben valójában csak egy hazánk van.

Magyarnak az születik, szegődik, aki úgy gondol a szülőföldjére, mint a családjára. Nem kérdez, nem igyekszik definiálni, mivel tartozik, csak ad valamit abból, amit kapott, örökölt, megszerzett. Itt kezdődne a hazaszeretet első leckéje. Aki még erre sem képes, ne adjon tanácsokat a bennszülött társadalomnak.

