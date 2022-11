Helyzetjelentés Amerikából

A választások napja mindig a november első hétfőjét követő keddi napra van kijelölve Amerikában (amely lehet november 2., de akár november 8. is, mint idén). Manatee County, amelynek állandó rezidense vagyok, erősen konzervatív megye, a tengerparti rész pedig különösképpen az, Cortez városkától Anna Maria Islandig. Itt nem lehetnek meglepetések.

Sajnos amióta az USA-ban a korai szavazás és a postai úton történő szavazás előtérbe került, az eredmények kiértékelése napokig, sőt hetekig is eltarthat.

Na ezen bizony jó lenne változtatni! Azonban úgy tűnik, mintha a demokraták érdeke éppen az lenne, hogy ez így maradjon. Szinte nem is rejtik véka alá, hogy céljuk a bizonytalanság, a ködösítés és az átláthatatlanság állapotának folyamatos fenntartása.

Az amerikai választási törvények alapvetéseit az Egyesült Államok alkotmánya fektette le még az ország alapításakor 1787–1788-ban. Azóta számos alkormánykiegészítő cikkely bővítette a szavazói jogkört. Ezek mindegyike arra irányult, hogy a választójog nem lehet faji származás, bőrszín vagy bármely származási tényező, nem avagy kor függvénye, azt leszámítva, hogy a szavazni kívánó állampolgárnak minimum 18 évesnek kell lennie.

Az 1965-ös választójogi törvény, amelyet 1965. augusztus 6-án hagyott jóvá a törvényhozás, Lyndon Johnson elnök kezdeményezésére került napirendre. Egyik nagy vívmánya volt, hogy a polgárháború óta diszkriminatív technikákat alkalmazó déli államoknak megtiltotta, hogy kirekesztő szűrést alkalmazzanak. Az egyik ilyen kirekesztő technika a reformerek szerint az írás és olvasás képessége volt, amely elvárás korábban távoltartotta az írástudatlan feketéket a szavazói jogkörtől.

Hosszú, kanyargós út után immár elérkeztünk a mostani helyzethez, amikor is a radikálisan balra húzó demokrata vezetés elérkezettnek látta az időt, hogy nagyobb átalakítást végezzen a szavazói jogköröket illetően. Mindezt úgy szerették volna elérni, hogy az új szabályozás politikailag nekik kedvezzen, magyarán minél több olyan szavazót legyenek képesek begyűjteni, akik hatalmon maradásukat akár teljesítmény nélkül is hosszú távon garantálják.

A Demokrata Párt és a szövetségi kongresszus demokrata párti törvényhozói lényegé­ben azért kívánták módosítani a már fennálló választási törvényt, mert a 2020-as elnökválasztást követően tucatnyi, többnyire republikánus vezetésű tagállamban fogadtak el szavazási gyakorlatot érintő változtatásokat (a demokraták szerint szigorításokat).

Első körben a demokrata vezetésű kongresszus egésze a the For the People Act elnevezésű törvényjavaslatot nyújtotta be 2021 márciusában. Ez a törvényjavaslat elsősorban automatikus szavazói regisztrációt ígért, a korai szavazás szabályrendszerét szerette volna bővíteni (liberalizálni), valamint a politikai adományozás intézményrendszerét szerette volna átláthatóbbá tenni.

Ezt követően a demokraták két újabb föderális szintű törvényjavaslatot nyújtottak be és szavaztak meg 2022. január 13-án – a The Freedom to Vote Act (a szavazás szabadsága nevű törvényjavaslatot, rövidítve FTVA), valamint a John Lewis Voting Rights Act (John Lewis-törvény, rövidítve JLA) elnevezésű törvényjavaslatot, immár egy csomagba pakolva. A demokraták rafinált lépéseit ellensúlyozva a republikánusok végül sikeresen blokkolták ezt a törvényjavaslat-csomagot is a szenátusban Joe Manchin és Kyrsten Sinema segítségével, akik átszavaztak a demokrata oldalról.

Az FTVA a levél útján történő szavazást is megkönnyítette volna, valamint lehetővé tette volna, hogy nemcsak fényképes, hanem fénykép nélküli, azaz bármilyen igazolvány felmutatásával szavazni lehessen azokban az államokban is, ahol korábban ez alapkövetelmény volt. A JLA pedig legfőképpen az 1965-ös szavazójogi törvény visszaállítását helyezte előtérbe. Természetesen a valódi cél ismét az volt, hogy a központi hatalom (a demokraták) mondják meg, hogy mely területeken lehet módosítani a szavazati törvényeket és melyek azok az intézkedések, amelyekhez semmilyen körülmények között nem lehet hozzányúlni.

Az amerikai elnök és a demokrata vezetés 2021–22-es választójogi törvényeinek létjogosultsága már a törvényjavaslat-csomag megszületésekor bukásra volt ítélve.

Röviden, az Egyesült Államok választási törvényeinek központi ellenőrzése alkotmányellenes és destruktív az ország decentralizált, tagállami hagyományaira nézve. Joe Biden és a törvényhozás két házának szélsőségesen liberális vezetői, Nancy Pelosi és Chuck Schumer mindennek ellenére megpróbálták a szavazói jogkörök központosítását végrehajtani. Annak ellenére, hogy a képviselőházban a demokraták vannak többségben, a törvényjavaslat már a viták során elvérzett.