Hogyan bővítsük a NATO-t (1. rész)

Érdekes módon ezt most elfelejtik emlegetni, sőt egy ­NATO-főember nemrég még azt is kijelentette, hogy ilyen ígéret nem létezett, és ezt sokan máig így tudják, pedig 2017. december 12-én a National Security Archive at George Washington University nyilvánosságra hozta az orosz–amerikai tárgyalásokról az addig titkosított dokumentumokat. A nyilvánosságra hozott, de jó néhány helyen kitakart harminc dokumentum közül három, a National Security Archive számozása szerint az 5., a 6. és a 8. dokumentum említi ezt az ígéretet.

Az 5. számú dokumentum James Baker amerikai külügyminiszter és Mihail Gorbacsov főtitkár, illetve Eduard Sevardnadze között 1990. február 9-én a Kremlben zajlott beszélgetés átirata. Itt James Baker a következőt mondja:

Ha fenntartjuk jelenlétünket egy olyan Németországban, amely a NATO része, akkor a NATO-erők joghatósága nem terjedne ki egy centivel keletebbre. A nap végén, ha ez mindenki számára elfogadható, a két plusz négyes kontextusban folytathatnánk olyan megbeszéléseket, amelyekkel ilyen eredményt érhetnénk el.

A 6. számú dokumentum egy átirat a James Baker és ­Eduard Sevardnadze között folytatott beszélgetésből, ebben Baker a következőket mondja: „És az utolsó pont. A NATO az Egyesült Államok európai jelenlétét biztosító mechanizmus. Ha a NATO-t felszámolják, nem lesz ilyen mechanizmus Európában. Megértjük, hogy nemcsak a Szovjetunió, hanem más euró­pai országok számára is fontosak a garanciák arra, hogy ha az Egyesült Államok a NATO keretein belül megtartja németországi jelenlétét, akkor a NATO jelenlegi katonai joghatósága egyetlen centiméterrel sem fog keleti irányba terjeszkedni. Úgy gondoljuk, hogy a »kettő+négy« mechanizmus keretében folytatott konzultációknak és megbeszéléseknek garantálniuk kell, hogy Németország egyesülése nem vezet a NATO katonai szervezetének kelet felé történő terjeszkedéséhez.”

Végül a 8. számú, 1990. február 10-én kelt dokumentumban Baker tájékoztatja a német kancellárt, Helmut Kohlt a Gorbacsovval folytatott előző napi tárgyalásáról: „Aztán feltettem neki a következő kérdést. Jobban szeretné, ha az egyesült Németország a NATO-n kívül, önállóan és amerikai erők nélkül létezne vagy jobban szeretné, ha az egyesült Németország a ­NATO-hoz lenne kötve, és biztosítékot kapna arra, hogy a NATO joghatósága egy centimétert sem mozdul el kelet felé a jelenlegi pozíciójától? Azt válaszolta, hogy a szovjet vezetés minden ilyen lehetőségen komolyan elgondolkodik, és hamarosan egyfajta szeminárium keretében megvitatja azokat. Majd hozzátette: »Természetesen a NATO övezetének bármilyen kiterjesztése elfogadhatatlan lenne.«” Az igaz, hogy ezt végül nem foglalták írásba, de az egyesített Németország NATO tagságának egyértelműen ez volt szovjet részről a feltétele.

A Szovjetunió szétesését felismerve sok amerikai politikaformáló úgy gondolta, hogy Amerika maradt az egyetlen szuperhatalom, és ezt a pozícióját, az egypólusú világrendet szilárdan biztosítania kell. És a gépezet beindult. 1994 januárjában létrehozták a NATO békepartnerséget, amelynek keretében a volt szocialista tábor egyes országai fokozatosan a NATO hatáskörébe kerültek. Ezt a terjeszkedést szorgalmazta Zbigniew Brzezinski abban a kis tanulmányában, amit címként megidéztünk, és amely tanulmány az amerikai külpolitika szócsövében, a Foreign Affairsben jelent meg az 1995. januári–februári számban.