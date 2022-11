Józan ész vs. idealista progresszió

a nemzetközi fősodor és hazai komprádorai a magyar jobboldalra még azért is mérgesek, mert az ráadásul sikeres is. Legyünk őszinték: az egész hazai jobboldali történet jelenleg arról szól, hogy lehet-e a liberális fősodorral szemben életképes és vonzó alternatívát nyújtani (ideértve a médiát is) – és úgy tűnik, hogy lehet.