Laposföld-hívő baloldali energetikusok, álszakértők

Brüsszel Oroszország elleni szankcióinak nagyon súlyos következményei vannak és lesznek, amelyek a jövőre is kihatnak. A drámai energiaárak mellett itt lebeg a fejünk fölött az energiahiány réme is, ezért a világ egyre több országa, köztük európai országok fordulnak az atomenergia felé. Vannak közöttük olyanok is, amelyek néhány hónappal ezelőtt még atomtagadók voltak. És akkor egyszer csak megszólal a magyar ellenzéki árnyékkormány vezetője, és a választási hibahatáron egyensúlyozó hazai törpe zöldpártok térfelén játszva azt mondja, hogy nincsen szükség a már most is nagyon hiány­zó Paks II atomerőmű megépítésére.

Nem akartam hinni a fülemnek, hogy a baloldali ellenzék még mindig ott tart, hogy szerinte szélerőművekkel és naperőművekkel ki lehetne váltani itthon az atomenergiát, továbbá a Paks II-re szánt pénzt inkább megújuló energiákra és épületszigetelésre fordítaná. Számtalanszor leírtam ezeken a hasábokon: az időjárásfüggő megújulókra, különösen a nap- és szélerőművekre az ipari mértékű energiatárolás hiánya miatt nem lehet országunk biztonságos ellátását alapozni, mert a megújulók csak akkor működnek, ha süt a nap vagy fúj a szél. Már egy általános iskolás is tudja: áramra éjszaka, szélcsendes vagy éppen felhős időben is szükség van, hiszen az emberek és az ipar az ilyen időszakokban is fogyaszt áramot. Aki ezt tagadja, az nyugodtan feliratkozhat a laposföld-hívők közé. Itt persze van még valami: a tengerentúlról támogatott hazai dollárbaloldal energetikai kottáját sem itthon írják, de ez egy külön elemzés tárgya.

Intő jelként két példa: tavaly 2500 olyan negyedórás időszak volt – az egész évet alapul véve ez huszonhét (!) teljes napnak felel meg –, amikor a hazai szélerőművek egyáltalán nem termeltek áramot, ezért az önfogyasztásuk miatt (merthogy vannak segédberendezéseik a hozzájuk tartozó infrastruktúrák villamos energiával való ellátása miatt) máshol, így jelentős részben a paksi atomerőműben megtermelt „atomáramra” is szorultak!

A szélerőművek átlagos teljesítménye – éves szinten – csak mintegy ötöde a beépített kapacitásuknak. Még inkább kijózanító példa, hogy augusztus második hetében többször is ötven százalék fölé ugrott az áramimport aránya, azaz máshol termelték meg a magyar fogyasztás több mint felét. Ez azért aggasztó, mert a jövőben az importlehetőségek beszűkülése várható, és lesznek olyan időszakok is, amikor a szomszédos országok elöregedő és leálló erőművei miatt bizonyos irányokból nem lesz elérhető importáram.

Ha valaki, mint az ellenzéki árnyékkormány feje vagy az LMP szóvivője azok után, hogy egy forró augusztusi estén az ipari és háztartási méretű naperőművek teljesítménye nulla volt, és a szélerőművek is elenyésző, hat megawattot biztosítottak, miközben a beépített kapacitásuk 3800 megawatt volt, azt mondja, hogy nem kell a Paks II atomerőmű, sőt a jelenleg üzemelő paksi atomerőmű sem, nos, azt hiszem, az semmit nem tud arról, hogyan működik az energiarendszer. Meg kellene végre érteniük az ellenzéki „energetikusoknak” azt is, hogy épületszigeteléssel nem lehet áramot termelni, és spórolni is csak akkor lehetne az árammal, ha a magyar ingatlanokban csak villannyal fűtenének a hűtés mellett, de a fent leírtakra tekintettel este és szélcsendben még világításra sem futná, nemhogy a légkondicionáló, a hűtőszekrény, urambocsá’ a számítógépük működtetésére, amin az elmondott nyilatkozataikat írják.

A Gyurcsány-féle árnyékkormány és a választási hibahatár körül mozgó, magukat zöldpártoknak nevező hazai politikai alakulatok olyanok, mint az autópályán a forgalommal szemben haladó autós. Ma a világban egyre több új atomerőművi blokk épül még az olyan olaj- és gáztengeren úszó, napos országokban is, mint Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségekben pedig az Abu-Dzabi mellett megépített Baraka atomerőműben már három blokk üzemel. A World Energy Outlook 2022 kiadvány mindhárom forgatókönyve szerint az atomerőművek termelése globálisan nagymértékben nőni fog a jövőben a megújuló energiaforrásoké mellett.

Svédországban a baloldal veresége után már üzemidő-hosszabbítást terveznek, leállított blokkokat akarnak újraindítani és új egységek építésén is gondolkoznak. Németországban a még üzemelő atomerőművek üzemidejét jövő tavaszig meghosszabbítják, de szerintem nem kizárt a további hosszabbítás sem. Mert a realitások, az energiahiány ezt diktálja a zöldek fogságába esett német kormány ellenkezésével szemben.