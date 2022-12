Nemcsak csontvelőig korruptak, de totál hülyék is a tetejébe

Azt pedig tudjuk, hogy – a belga szövetségi ügyészség felettébb megalapozott gyanúja szerint – a hatóságok több hónapja gyanúsítanak egy Öböl menti államot az Európai Parlament gazdasági és politikai döntéseinek befolyásolásával. Továbbá az ügyészek azt is gondolják, vélik és tudják, hogy jelentős pénzösszegekkel és és értékes ajándékokkal vesztegettek meg magas rangú politikusokat, hogy azok kozmetikázzák kissé a vb körüli botrányokat. Mindenesetre a házkutatások során találtak kósza hatszázezer euró készpénzt, amit elfelejtettek bevarrni a cihába, ami viszont arra enged következtetni, hogy a katari előretolt helyőrség tagjai nemcsak hogy csontvelőig korruptak, de még totál hülyék is a tetejébe. Mondjuk efelől eddigi ténykedésüket szemlélve a maradék normálisaknak eddig sem volt szemernyi kétségük, de mindegy is, ez van most.

Hogy a lavina hol áll meg, az még kérdéses. Mert Katar az „Európai Parlament gazdasági és politikai döntéseinek befolyásolásával” kapcsolatban csupán egy kis halnak tűnik az öbölben. Meglátjuk, hogy lesz. Úgy, ahogy szokott, tehát a vizsgálat lezárul, felejtse el, és közben a második vonalból előlépnek az ugyanolyanok, vagy elkezdenek záporozni a további kérdések. Hogy kinek az érdekét szolgálják az agyalágyult szankciós csomagok, miközben vidáman üzletelnek az oroszokkal, a lengyelek és a magyarok folyamatos csesztetése, Európa térdre kényszerítése, a Nyugat-Balkán újbóli tűzfészekké válása, a románok csuklóztatása és a többi.

Addig is örülünk, Vincent.

Borítókép: Eva Kaili (Fotó: AFP/Eric Vidal)