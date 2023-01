Dobrevék NB II-s sikerei

A helyzet így az, hogy a baloldali térfélen való dominanciához elég a DK reputációja, a parlamenti választási diadalmaskodáshoz viszont édeskevés. Mindez pedig a jobb híján baloldalnak nevezett karrierista globalisták végletes helyben járását, mondhatni, bedugulását okozza a hazai politikai életben. Más megvilágításban ez annyit tesz, hogy Gyurcsányék brutális pártelnyelő étvágya szinte garantálja az újabb konzervatív jobboldali győzelmeket, kormányalakításokat, hiszen folyamatosan eltakarít az útjából, lenyel minden konkurenciát a mai balfélen.

Olyanok, mint az a futballcsapat, amelyik győz a bajnokságban, szépséghiba viszont, hogy nem az első-, hanem a másodosztályban. Ha meg feljut az első ligába, mérget lehet rá venni, hogy rögtön a következő évben ki fog esni.

Ergo: a Demokratikus Koalíció lehet, hogy győztes lett a baloldalon, de összességében permanens, állandó vesztes. Más szavakkal: számukra a jó hír az, hogy a Gyurcsány-párt képes a győzelemre, a rossz hír viszont az, hogy csupán a többi baloldali párttal szemben, s ezen az állapoton, leosztáson a távolabbi jövőben sem várható lényeges módosulás.

Pedig Dobrev Klára alias Gyurcsány Ferencné a közelmúltban arról számolt be eufóriás örömmel egy úgynevezett online sajtótájékoztatón, hogy úgymond készen állnak, felkészült az árnyékkormányuk a kormányzásra. Apró kétség sem férhet hozzá, hogy tízmillió magyarnak esett le egy nagy kő – vagy még inkább szikla – a szívéről ezen örvendetes fejlemény hallatán. Isten mentsen, hogy ünneprontók legyünk, de bármennyire is az öröm és megkönnyebbülés járja át a szívünket-lelkünket, nem tudunk eltekinteni attól, hogy az árnyékkormányos programjukra is felettébb kíváncsiak legyünk. Mert szép, hogy – miként a poszt- és neobolsevik nagyasszony mondja – felkészültek arra, hogy kivezessék az országot a válságból, ám azért jó volna egy picurkával több részletet megtudni a nagy Orbán-mentesítő és -kiiktató hadműveletről. Igaz, hatalmas bizakodásra, optimizmusra ad okot már az a tény, hogy Dobrev Klára a szeptember 19-i árnyékkormány-bemutató, mondhatni, árnyékszékfoglalójuk óta elsuhant három hónapot igen produktívnak értékelte. De hátha nem lesz mindenki olyan szuper megértő és nem lesz elegendő a nagyközönségnek a sok meglátogatták, kidolgozták, megtervezték, elindították, egyeztettek szavakkal kezdődő lufibeszámolós mondat, amivel a valódi cselekvést próbálják pótolni a radikálbalos asszony irányításával.

Például arra is vetemedhetnek a hitetlenkedő polgárok, hogy belekukkantsanak a DK-s árnyékkormány honlapjába, annak is a programrubrikájába, ahol ugyanazt találják, mint három hónappal ezelőtt: a nagy nullát.

Ott ugyanis továbbra is csupán az a lakonikus közlés található: „Készülünk.” Ez ma egy program a Gyurcsány–Dobrev duó hangszerelésében, és azt képzelik, hogy erre vevő lehet bárki is, akinek több szürkeállomány szorult a fejébe, mint egy éticsigának. Szerény kérdésünk a következő: a stupid demagógia európai csúcstartója, Arató Gergely mint programért felelős árnyékminiszter mi a búbánatot csinál, ha olyan üres az árnyékprogram, mint az államkassza a 2010-es bukásuk után?

Mi mindenesetre rájöttünk, miért árnyékkormány a neve Dobrevék fikciós tákolmányának: mert csak az árnyékot tudják kormányozni. Meg aztán az árnyéka sem látszik a programjuknak. Mint ahogy a főváros is azért került árnyékos oldalra, mert valójában Gyurcsányék közgyűlési többsége kormányoz, nem a totojázó Karácsony Gergely főpolgármester.