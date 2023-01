Így lesz a megtévedt erdélyiből baloldali

Vannak, akik mennek, és vannak, akik maradnak. Előbbiek számát csak tippelni lehet, utóbbiak fogyatkozását pedig jelzi a tízévenkénti népszavazás.

A kisebbségi sorsba született magyar párhuzamos valóságban éli a mindennapjait. Egy percre sem felejtheti, hogy hol él, hogy a már száz évet is meghaladott túlélési küzdelemből neki is kijut jó néhány évtized, amikor ő is küzd társaival a nyelvéért, a hitéért, az ékezetekért a nevén, a gyermeke jövőjéért, a százszor lefestett helységnévtáblákért, temetőért és bölcsőért.

Időnként ez a küzdelem hiábavalónak tűnik. Amikor rádöbben, hogy van, ami nem változik. Mint ahogy az sem, hogy az a fránya mínuszjel állandósult nemzetrésze előtt. A számok és százalékok könyörtelenül jelzik, hogy egyre kevesebb a „magyar túlélő, címzetes, vitézlő”.