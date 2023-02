Gyurcsány Rákosi legjobb tanítványa

Ugyanakkor egyetlen szót sem pazarolt arra, hogy elhessegesse azt a kényszerképzetünket, neki és a DK-nak is csurrant-cseppent a guruló dollárokból, mégis vele álltak szövetségben mindazok, akikre rávetült a gyanú, hogy idegen érdekek szolgálatában, külföldről jött pénzek segítségével akarták megbuktatni az általuk hazaárulónak minősített nemzeti kormányt. Mindez annak is a gondolatát is felveti, hogy az a kijelentés, miszerint Európa mindörökké, arra az Európára vonatkozik, amely épp most nyögi az évszázad korrupciós botrányának kibontakozását. Vagyis Gyurcsány és Gyurcsányné annak az Európának része, amely kilóra megvásárolt politikusok, bürokraták, civilnek álcázott hivatásos bajkeverők segítségével Európától idegen érdekekek kiszolgálásával tesz szert gazdasági és politikai hatalomra. Egy ilyen Európa részeként képzeli el a hasonlóan működő Magyarországot is. Vagyis definíció szerint ők a hazaárulók és Európa elárulói is egyben. De még ettől sem szakadt rájuk a plafon.

Mert a mi fékezett habzású Tartuffe-ünk mindezt képes volt erkölcsi-ideológiai, sőt kicsit suta, de mégiscsak vallási keretbe is ágyazni. Ő úgy képzeli, a szövege nem gyűlölettől csöpögő ellenségeskedés, hanem maga a szeretet, amely visszaadja nekünk a bűnöző, gyilkos kormány által elrabolt hazát.

Jó Rákosi-tanítványként a vallást ugyan magánügynek tartja, de szerinte egy rendes DK-s Isten segítsége nélkül is el tudja dönteni, mi a jó és mi a rossz, innen kezdve pedig egyenes az út a tisztességes, erkölcsös, szolidáris élet felé, hiszen csak azt kell választanunk, amit Feri jónak tart, és minden eszközzel gyengíteni kell a kormányt, amely ugye a megtestesült rossz.

Ez a faék-egyszerűségű kocsmafilozófia válthatja ki az avíttas, meseszerű, a régmúltból valahogyan itt maradt történelmi egyházak által hirdetett vallásokat.

Van persze egy kis probléma. Feri azt is jónak tartja, hogy horgas ujjával rámutasson mindazokra, akik szerinte aktívan támogatják annak a rendszernek az épülését, amit ő a gonosz elpusztítandó fészkének ítél. Rákosi legjobb tanítványaként nem csupán rá akar mutatni az ellenségre, hanem listázni is akarja aktív tagjait, néven szeretné nevezni őket, ami után kézenfekvő a most még politikai okokból a homályban tartott megtorlás is. Ezen a ponton ment tönkre minden jó érzésű, józanul gondolkodó magyar ember vasárnap délutánja. Ilyet ugyanis már láttunk, ezt a gyomorgörcsöt mesélte oly sokszor nagyapánk, édesanyánk, ebből nem tudott harminc év alatt sem felgyógyulni hazánk. Ez osztja meg évtizedek óta a magyar társadalmat, amikor Rákosik, Kádárok, Gyurcsányok merik az Istenbe vetett hit támasza nélkül eldönteni, mi a jó és mi a rossz, és amit rossznak ítélnek, azt kíméletlenül pusztítani is kezdik.

Így leszünk az ellenségeik mi, akik tűrjük, elviseljük, elszenvedjük őket, mert eszünk ágában sincs elpusztítani őket, mert mi nem rombolni, nem gyilkolni, hanem építeni, életet adni születtünk erre a földre. Erre az óriási különbségre világított rá ez a politikai bandita, amikor gyilkosnak nevezte a minden döntésével a magyar élet megmaradását támogató kormányt. Milyen beszédes, hogy miközben Gyurcsány arra hív fel, hogy mindenkinek kutya kötelessége minden percben gyöngíteni valamivel az általa bűnözőnek hazudott rendszert, addig ez a rendszer őt is, a DK-sokat is erősíti minden percben családpolitikájával, a rezsitámogatással, a háborúba sodródás elkerülésével, az energiabiztonság megőrzésével, szinte valamennyi intézkedésével.

Nehéz veled, Feri, de ne búsulj, oldottunk már meg nehezebb feladatokat is.

Borítókép: Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke évértékelő beszédet mond pártja tisztújító kongresszusán a Budapest Kongresszusi Központban 2023. február 5-én (Fotó: MTI/Kovács Attila)