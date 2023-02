Ötlet nélküli, inkompetens ellenzék

A régi iskolai, egyetemi axióma szerint a tudás, a tehetség ott kezdődik, hogy valaki jó kérdéseket tud feltenni. Ez a közélet nyelvére lefordítva is érvényes, és annyit tesz, hogy ha egy politikus jól tud reagálni, kellemetlen témákat tud felvetni a riválisnak, mondjuk akár egy kormányfőnek, akkor van keresnivalója a politikában. Netán éppen a kormányképességét, a talentumát sikerül így bizonyítania.

Ha ebből a szempontból vizsgáljuk az ellenzéki pártok reagálásait Orbán Viktor évértékelő beszédére, akkor igen siralmas az összkép, s katasztrofálisan ­rossz bizonyítványt állítanak ki magukról.

Az igazság az, hogy nemcsak a kormányzásról nincs halvány segédfogalmuk sem, de reagálni sem tudtak – legalább a komolyanvehetőség minimumfeltételeit teljesítve – a miniszterelnök szavaira.

Végeredményben komplett prezentációt tartottak arról, miért hallgatnak az eszükre és a szívükre a magyarok, hogy véletlenül sem juttatják őket kormányzati pozícióba.

Aki olvassa a kommentárjaikat, közleményeiket az évértékelőre, azon egyfajta irodalmi déja vu érzés lehet úrrá. Karinthy Frigyes Tanár úr kérem című művéből A rossz tanuló felel című zseniális írás idéződhet fel, amikor a bukásra álló diáknak a tanár már beírja a szekundát, de ő még áll a táblánál, nem adja fel, és megpróbál úgy tenni, mintha értené, amiről körülötte beszélnek – sikertelenül. A rossz tanulóról Karinthy így ír: „Inkább áll, hülyén: keze dadogva babrál a táblán, a félbemaradt egyenlet roncsai közt, mint lezuhant pilóta a motor megpattant hengerei fölött. A másik fiú már közben felel is. Valami párhuzamos vonalakról beszél – ez is olyan idegen és furcsa… mint minden… amivel itt évek óta foglalkoznak körülötte… foglalkoznak vidáman és ruganyosan és hangosan... és amiből ő soha nem fogott fel semmit…” Szakasztott így van a baloldal is a világ és az ország, a nagypolitika történéseivel. A rossz tanuló felel idézett szövegrészlete azzal folytatódik: „Néhány mondatot jegyzett meg eddig, s azokon úszott…”

Ez is stimmel. Azazhogy nem teljesen, mert ők egy pár mondatot sem tudtak megjegyezni a miniszterelnök beszédéből, amin úszhatnának, ezért és felfogásbeli hiányosságaik miatt képtelenek most is egzakt bíráló szavakra. Így aztán ama rossz tanuló valóságos szellemi hérosz, igazi zseni hozzájuk képest.



És hogy konkrétan miket mondanak eme intellektuális fejlődésben hátramaradt balos politikusok? Tulajdonképpen amiatt nem is siettünk előhozakodni konkrét felvetéseikkel, mivel még elismételni, leírni is kínos ezeket a megnyilatkozásokat. Még úgy tűnhetne, mintha komolyan vehetők lennének. Holott csupán igen-igen korlátozottan azok.