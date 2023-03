Az egyetlen megoldás a béke

Mindezek után a fő kérdés az: mi lesz a kifutása ennek a háborúnak? Sok tízezer ártatlan áldozat, lerombolt városok, több millió hazáját elhagyni kénytelen ember és megtört sorsok után most is azt mondjuk, amit a harcok kezdetekor is: azonnali fegyverszünetre van szükség! Nem a harckocsik szállítása, hanem a fegyverszünet és a tárgyalások hozhatják el a békét. A feleknek tárgyalóasztalhoz kell ülniük és az Egyesült Államok tevőleges részvételével megegyezésre kell jutniuk.