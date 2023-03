Az Északi Áramlat rejtélyei

Szeptember 26-án felrobbant az Északi Áramlat. A külföldről, például Amerikából finanszírozott baloldali sajtó persze rögtön az eset után arról írt, hogy száz százalék, hogy az oroszok végeztek magukon önrobbantást, mert hát tudvalevő, hogy ilyenek ezek az oroszok kiszámíthatatlanok, a vezetőjük, Putyin egy beteg állat, semmiféle logika nincsen a cselekedeteikben, különben is szeretnek összevissza robbantgatni. Akár a saját vezetéküket is. Mert – mondták – az orosz gáz árát voltaképpen így tudták feljebb srófolni.

Az, hogy ezt a csapok elzárásával is meg lehetne oldani, pedig olyan részletkérdés, amivel egy igaz demokrata semmiképp sem foglalkozhat, aki pedig ilyesmikről mer szót ejteni, az Putyin fizetett ügynöke.

Az ez irányú diskurzust kizárólag posztfasiszták és az oroszok csicskái erőltetik. A nem igazi demokraták – például mi – viszont azonnal jelezték, hogy a vezeték felrobbantása a legkevésbé sem állt Oroszország érdekében, és bár bizonyos okos és tájékozott színművészek azt állítják a föderáció vezetőjéről, hogy az egy elmebeteg, ez korántsem igaz.

Éppenséggel a már a vezeték megépítését is ellenző ukránoknak állt érdekében tönkretenni a csöveket, kétségbe ejtette ugyanis őket, hogy esetleg lecsúsznak a busás tranzitdíjról, és persze az amerikaiaknak,

akik részint így immár négyszeres, illetve nyolcszoros áron tudják eladni saját cseppfolyósított gázukat Európában, részint az orosz gazdaságot gyengíthetik. A cseppfolyósított gáz és annak ideszállítása is megérne egy misét, maradjunk annyiban, hogy ha Greta Thunberget valóban érdekelné a környezetvédelem, már rég kikötözte volna magát egy amerikai tartályhajóra.

Ráadásul annak idején maga Joe Biden jelentette ki, hogy ha Oroszország meg találja támadni Ukrajnát, akkor az Északi Áramlat meg fog semmisülni, véget fog vetni neki. Ezeket szó szerint ő mondta, de

a hazai dollárbalos sajtó úgy gondolta, hogy erről inkább nem kíván beszámolni, helyette megpróbálja elhallgatni,

illetve a fentebb már felsorolt jelzőkkel (orosz ügynök, Putyin csicskái stb.) fogja illetni azokat, akik mégis megteszik.

Az ugyanis, hogy az Északi Áramlatot Amerika el fogja pusztítani, ha és amennyiben Oroszország megtámadja Ukrajnát, nem azt jelenti, hogy Amerika el fogja pusztítani az Északi Áramlatot, ha Oroszország megtámadja Ukrajnát. Ez a napnál is világosabb. Az ellenkezőjét állítani fekete öves orosz propaganda. Biden egészen biztosan csak viccelt meg bolondozott, hiszen széleskörűen ismert tény, hogy az amerikai elnök egy végtelenül mókás figura. Itt jegyezném meg, hogy Biden úr kisgyerekek haját is imádja szagolgatni, de erről a hobbijáról is szigorúan tilos említést tenni, aki pedig így tesz, az bizony: igen, igen, orosz ügynök és Putyin pincsije meg csicskája.

Az amerikai elnök igen gyakran szokott még különböző színpadokon eltévedni, illetve biciklikről le-, lépcsőkön pedig elesni, segítség nélkül nem képes zakót húzni,

de az igaz demokraták pontosan tudják, hogy ezekről a kis incidensekről a szabad és demokratikus világ védelmének érdekében nem szabad megemlékezni, hiszen Joe Biden amúgy egy különösen csodálatos ember, különben is, ki ne akarta volna minden szembejövő gyermek haját megszagolgatni? De kissé elkanyarodtunk.

Ott tartottam, hogy

szeptember végén, pont, ahogy Joe Biden ígérte, felrobbantották az Északi Áramlatot.

Az Amerikából pénzelt sajtó és az Amerikából pénzelt sajtó cikkeit megosztó ellenzéki politikusok, például a csillogó szemű momentumosok pedig azonnal jelezték, hogy nem is lehet kérdés, hogy csakis a gaz oroszok lehettek az elkövetők. Mert csak. Ilyen őrültségek elrendelésére kizárólag Putyin képes, hiszen ahogyan azt a tehetséges és kicsit sem túlmozgásos fiatal színművész egy alkalommal éleseszűen megállapította: az orosz elnök egy beteg állat. A beteg állatok pedig ilyenek, minden logikát nélkülözve felrobbantják a saját csővezetékeiket.

Mondom, az állítás hatalmas és nyílt sebekből vérzik, de szép új világunkban a sebet, azaz az igazságot észrevenni Amerika-ellenes provokáció. Csakhogy az elmúlt napokban fogta magát a valóság, és jól bekopogtatott a libsi univerzumba, sőt a valóság rátörte az ajtót a balos fősodorra: a

New York Times ugyanis megírta, hogy szó sincs arról, hogy Oroszország követte volna el a terrorcselekményt, a lap szerint minden jel arra mutat, hogy egy igen homályosan megfogalmazott ukránbarát csoport volt, amely felrobbanthatta az orosz gázvezetéket.

A feltételes módtól pedig ez esetben nyugodtan tekintsünk el, ha már a New York Times is erről cikkezik, akkor teljesen biztos, hogy – már megint – nekünk volt igazunk.

Ja, igen, majd elfelejtettem: terrorcselekményről beszélünk. Ahogyan Darja Alekszandrovna Dugina bestiális kivégzése is az volt. Utóbbinak legnagyobb megdöbbenésemre a hazai balos sajtó szinte leplezetlen módon, felállva tapsolt, valósággal ünnepelték, hogy hidegvérrel meggyilkoltak egy ártatlan lányt, előbbit pedig megpróbálták az oroszokra kenni. Mert Dugina esete megmutatta, hogy egyrészt a magyarok gyomra a 444-es „újságírók” legnagyobb bánatára valahogy képtelen bevenni az államilag támogatott terrorizmust, másrészt az Alekszandr Dugin lánya elleni merénylet nem az EU-ban, hanem Oroszország területén történt.

Az Északi Áramlatot viszont Európában robbantották fel, valószínűleg az ukránok, minden bizonnyal az amerikai szolgálatok segítségével.

Ez pedig nem mást jelent, minthogy két nem EU-s ország politikai és gazdasági okokból hajtott végre terrorcselekményt az Európai Unió területén. Belegondolni is rossz, hogy ha ez így történt, márpedig így történt, az milyen következményeket von maga után. Helyesebben vonna, így, feltételes módban, mert az Amerika vazallu­saiként működő brüsszeli elit természetesen a füle botját sem fogja mozdítani. Az ukránok és az amerikaiak nyugodtan felrobbantgathatnak bármit Európában, mert ezt kívánja meg a morál és Zelenszkij.

A lényeg, hogy Oroszország mindjárt kivérzik, tönkremegy, és az oroszok pillanatokon belül fel fognak lázadni a többféle rákban szenvedő, kacska kezű, elmebeteg Putyin ellen. De azt is simán el tudom képzelni, hogy a Gyuri bácsi és Biden zsebében lévő sajtó napokon belül meg fogja írni, hogy

a hősies merényletet kizárólag Európa és az ukrán nép sorsáért aggódó, demokráciaféltő civilek követték el, akiket minden igaz demokratának kutya kötelessége heteken át ünnepelni.

Végül várom a hazugságot terjesztő telexes és ­444-es újságírók, továbbá a momentumos politikusok bocsánatkérését.

És az is érdekelne, hogy mikor fogják levenni az ukrán zászlós profilképeiket. Mert jelenleg egy olyan ország színeivel üzennek az ismerőseiknek és a barátaiknak, amelyik valószínűleg terrorcselekményeket követ el Európa területén, ez pedig nagyon nincs rendben.