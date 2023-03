Felfedezők és hódítók kora

Még azt is sulykolták, hogy a kalózhajók voltak a demokrácia első alapkövének letéteményesei, intézményes hírvivői. Mondták ezt azért, mert a kalózhajó fedélzetén működött a korai „egy ember, egy szavazat” elve, amely mögé bújva próbálták bagatellizálni a rablóbandák hadjáratait. A kalózok régi jelképéről, a koponyáról és a csontokról (Skull and Bones) elnevezett szervezet idővel átfonta az amerikai hatalmi elit egészét, hiszen a Yale Egyetemen működő, legendákkal övezett szabadkőműves diáktársaság soraiból került ki az USA számos politikai egyénisége, így például Howard Taft, McGeorge Bundy, John Kerry, George H. W. Bush és George W. Bush is, akik egyaránt a demokráciaexport és az intervencionalista politika hívei voltak (közülük már csak ketten vannak életben).

Ma is hasonlóképpen cselekednek a nyugati hatalmak Washingtonból, Brüsszelből, Londonból, hogy csak a legnagyobbakat említsük. Mindezt haladásnak, progressziónak, társadalmi fejlődésnek titulálják. Ami a XXI. században történik, az nem más, mint a hódítók korának magasabb sebességbe kapcsolása. A globális hatalmi központok új gyarmatokat, piacokat, ásványkincseket és befolyást akarnak. Olyan földrajzi részeken is, amelyekhez geopolitikai értelemben sok közük nincsen. A hatalmi vágynak ugyanis nincsenek korlátai, annak csápjai globálisak, mindenre kiterjednek.

Egy dolgot azonban érdemes a birodalmi hódítóknak felidézniük: hogyan bukott el Róma? Állandó háborúskodás, féktelen költekezés, pénzpiacok összeomlása, barbárok befogadása, erkölcsi züllöttség. Ismerős forgatókönyv? Nos, akkor tessék szívesek lenni ezt észben tartani! Mert Hannibál és hordái már a kapu előtt téblábolnak, sőt lassan leverik a lakatot is.

A jelenlegi világháborús helyzetben már csak egy esélye van az emberiségnek a hódítókat gatyába rázni és biztonságos kikötőbe vezetni az atomháború felé sodródó világunkat. Mégpedig az, hogy Amerika népe fellázad. Ott ugyanis létezik egy karakán, szuverén szavazói réteg, amelyet nem lehet sem ideológiai végtermékekkel, sem autoriter kormányzással földbe döngölni. Ez a hozzávetőlegesen százmillió főt számláló patrióta tömeg lehet a megoldás kulcsa. Magamat is a patrióta rendszerváltók közé sorolom, hisz rendszeres szavazó vagyok az Egyesült Államokban. Mindent megteszünk, hogy a háborús uszítókat jövőre leváltsuk, ugyanakkor visszaállítsuk a neves felfedezők szobrait az USA közterein.