Senki nem tart kívánatosnak egy háborút a NATO és Oroszország között, az azonban bizonyos, hogy az oroszok készülnek erre, és minden szükséges arzenál a rendelkezésükre áll, ha szükségképpen az atomfegyverhez kellene nyúlniuk.

Amikor a Pentagon az orosz nukleáris fenyegetéssel agitál, ez sokkal inkább annak elkendőzésére szolgál, milyen drámai késésben van a NATO a konvencionális fegyverkezésben. Meg kell azt is jegyezni, hogy miközben Kijev az erőinek száz százalékát veti be a háborúban, Moszkva a képességeinek javát egy nagyobb eszkalációra, a NATO-val szemben vívott – továbbra is lehetséges – háborúval való szembenézésre tartogatja.

E nélkül a kockázat nélkül az oroszok könnyen felőröl­hetnék az ukránok maradékát és végezhetnének velük. A hiperszonikus rakéták vagy a Poszeidón víz alatti torpedók olyan technológiai előnyökhöz juttatják Oroszországot, amelyekkel vitathatatlanul a NATO fölébe kerül.

Húsz év alatt Vlagyimir Putyin a jövő hadseregét hozta létre, miközben a nyugatiak leszereltek, hogy learassák a béke babérjait. Most látjuk ennek a felelőtlen politikának az eredményét.

Akár sajnálkozunk rajta, akár nem, az ókor óta a hadseregek alakítják a világot és írják a történelmet. Nemrég írtam arról, hogy az oroszok Poszeidón drónokat telepíthetnek az amerikai vagy európai partok közelébe, ezek pedig radio­aktív vagy hagyományos módon cunamit idézhetnek elő a NATO-val való háború esetén. Láthatóan tartanak ettől az amerikaiak. Ezek a tengeralattjáróknál gyorsabb és ezerméteres mélységben mozgó Poszeidón drónok bemérhetetlenek.

Egy további fenyegetés is leselkedik a Nyugatra, a tengeralattjáró-infrastruktúrára mért csapás. A NATO e tekintetben is rendkívül sebezhető, amint arra Borisz Karpov – idézve az erre a kockázatra figyelmeztető brit cikket – felhívja a figyelmet a blogján.

„Orosz kémhajók fenyegetnek az Egyesült Királyság energiaellátásának lerombolásával” – számol be a brit média, de rögtön témát is váltva: „A Kreml arra készül, hogy bosszút álljon az Északi Áramlat elpusztításáért”.

Az orosz kémhajók felrajzolják a brit partok mentén húzódó szélparkokat és kulcsfontosságú kommunikációs vonalakat azon terveik részeként, amelyek a kritikus infrastruktúra elleni szabotázsakciókat célozzák.

Az európai hírszerző ügynökségek kiszúrtak egy orosz flotillát – az ilyeneket gyakran álcázzák halász- vagy kutatóhajóknak, ugyanakkor fegyveres őrök vannak rajtuk –, miközben az felderítőakciót hajtott végre a brit part menti elektromos és kommunikációs hálózat közelében. A vizsgálat kiderítette, hogy a lehetséges célpontok között internetkábelek, part menti szélparkok, valamint áram- és gázkonnektorok szerepelhetnek.

Egy víz alatti „kutatást” végző hajót bemértek az Egyesült Királyság keleti partvidékének szélparkjainál, míg egy másik tavaly novemberben hatolt be a Moray Firth (észak-skóciai) torkolatba.