Bayer Zsolt Donald Trump elítéléséről: elmebeteg sztori + videó

Eszébe is jut az embernek a régi vicc, ami így szól:

„Egy hölgy bemegy a bankba kezében egy 100 euróssal, hogy beváltsa. A banktisztviselő hosszan nézegeti a bankjegyet, majd visszaadja a hölgynek, s azt mondja:

– Hölgyem, ez a bankjegy hamis!

Mire a nő:

– Jézus Mária! Akkor engem megerőszakoltak!”

No, körülbelül így kell elképzelni ezt az erőszaktételt, így kell kezelni azt az újságírónőt, aki 27 év elteltével előállt ezzel az elmebeteg sztorival, és így kell kezelni azt a New York-i bíróságot is, amelyik ennek a történetnek helyt adott, és amelyben elítélték Trumpot.

Történik ez úgy, hogy mindeközben a jelenlegi elnök, Joe Biden és családja egyre elképesztőbb méretű korrupciós ügyek vádjába és hálójába keveredik.

De valamiért itt az igazságszolgáltatás nem siet annyira. Az önök fantáziájára bízom, hogy van-e ennek bármilyen politikai oka.