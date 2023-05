Jack Teixeira és az a bizonyos lóláb

Manapság divatos dolog temetni az Egyesült Államokat, mondván, hogy már csak az árnyéka régi önmagának. Pedig az elmúlt napok eseményei azt mutatják, hogy nincs igazuk a károgóknak. Amerika még napjainkban is a korlátlan lehetőségek hazája, ahol minden álom megvalósulhat. Példa erre egy alig nagykorúvá vált fiatalember története, aki a hírek szerint egyedül volt képes arra, amire a világ legprofibb titkosszolgálatai sem.

Jack Teixeira tizennyolc évesen lépett be a massachusettsi Nemzeti Gárdába. Informatikusként feladata volt a kommunikációs hálózatok informatikai felügyelete és biztonságának védelme. Tegyük rögtön hozzá, hogy Amerikában csak huszonegy esztendősen válnak jogilag nagykorúvá a fiatalok. Így a törvény szerint még fiatalkorú Jack megkapta a legmagasabb szintű biztonsági engedélyeket, amelyek alapján hozzáférhetett a minősített és fokozottan bizalmas katonai iratokhoz is. Ez ám a karrier! Mire nagykorúvá vált, már el is árulta a hazáját, a gondjaira bízott dokumentumokat megosztotta a barátaival. Legalábbis a hírek erről szólnak.

Azért van ezzel a történettel néhány probléma. Először is nézzük, amit Jackről eddig megírtak! Régi katonacsaládból származik, gyermekkorától a hadseregben kívánt szolgálni. Tehát nagy valószínűséggel otthon hallania kellett fegyelemről, becsületről, netán még a titoktartás fontosságáról is. Ezt a képet tovább színezte a média. Eszerint a fiú erősen rasszista beállítottságú, fegyverimádó, aki több komoly fegyvert is birtokolt már. Ha ez nem lenne elég, még keresztény is, aki hívőnek vallja magát. Mondhatjuk, tipikus vidéki, kisvárosi fehér, keresztény hazafi. Aki napjaink amerikai ultraliberális világában nem találja a helyét. Így aztán egy internetes csetszobában néhány tucat fiatallal megosztja a titkos dokumentumokat, amelyekhez állítólag könnyedén hozzáfér. Így már kész is a profil. Egy elmaradott értékeket valló, militáns, sőt rasszista fiatal él vissza a gondjaira bízott érzékeny információkkal.