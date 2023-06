Karácsony veszélyes hazugságai

Az életben vannak fontos és kevésbé fontos dolgok. A kevésbé fontos dolgok közé soroljuk, ha mondjuk a szokásosnál hidegebb napra ébredünk, ha a mosógépfantom megeszi a fél pár zokninkat vagy ha hirtelen áramszünet lesz. Ezek időnként előfordulnak, bosszantóak ugyan, de alapvetően együtt tudunk élni velük. Kivéve a mosogatógépfantom, mert a lény igenis létezik, és egyszerűen felháborító, hogy amióta okos emberek gépesítették a koszos ruhák megtisztítását, azóta szabadon garázdálkodhat.

De a viccet félretéve: a nem fontos dolgoknak nem igazán vannak hírértékük, nem kíváncsi rájuk a kutya sem, nem adnak el több újságot, nem is növelik a kattintásszámokat sem. Azonban ha egy politikus élő adásban teszi közhírré, hogy meglátása szerint háborúban állunk egy atomhatalommal, az igen fontos dolog. Ne kerülgessük a forró kását, merjük bátran kimondani; hírértéke van.

Amikor Karácsony Gergely a közelmúltban egy tévéműsorban egymás után kétszer is kijelentette, hogy Magyarország háborúban áll Oroszországgal, az aznap minden túlzás nélkül a legfontosabb történés volt. Valamint másnap, harmadnap, negyednap is. Fél év múlva is az lesz. Mert mit is jelent a városvezetéssel megbízott közszereplő kijelentése? Röviden: magát a földi poklot. Kicsit hosszabban: vért, hullákat, romba dőlt házakat, lerombolt városokat, bombákat, megerőszakolt nőket, meggyilkolt gyerekeket és több százezer halottat. Olyan elképzelhetetlen pusztítást, ami leírhatatlan. Magát a poklot.