A politikai műveltség sötét korszaka

Ezzel együtt korunk legfontosabb stratégiai kérdése: háború vagy béke? Minden más téma ehhez képest taktikai szintű, legyen az gazdasági, kulturális vagy akár szociális irányultságú, hisz minden alárendelt szerepet kap a „háború vagy béke” stratégiai kihívásához képest. Ez nem belátás, hanem elfogadás kérdése! Ha így közelítünk, látható módon Európában az értelmiségi elit politikai műveltsége a kihívásokhoz mérten alacsony szintű. A béke támogatása a kormányon lévő pártok esetében elenyésző mértékű. Mégis, kiátkozásuk napi szinten valósul meg a többiek, a háborúpártiak részéről.

Történik mindez olyan élethelyzet közepette, amikor a XXI. század valódi stratégiai kérdése sokkal inkább így hangzik: béke vagy béke? A háború ugyanis már retorikai formában is értelmetlen, amennyiben a háború alatt nagyhatalmak közötti szuperfegyverekkel végrehajtott összecsapást értünk. A tudományos számítások szerint egy ilyen típusú ütközet ötmilliárd ember életét, és Európa 99 százalékának elpusztítását jelentené szinte azonnal. Vagyis felmerül a kérdés, miért beszélünk egyáltalán világháborúról, amikor ilyen egyszerű a képlet?

Századunk látszólagos békéje is bőven produkál belső és külső konfliktust, ember és ember, gazdasági érdek és konkurencia között, ahogy politikai pártok és erőterek is naponta állítanak föl lövészárokhoz hasonlatos ütközőzónákat. De legalább a látszólagos béke belső háborúi taktikai értékűek, és nem jelentenek vészjósló forgatókönyveket, még akkor sem, ha a békétlenség általában is átok az emberiségen. Ami miatt a fenti mondatok kikényszerültek a cikk írójából, az kifejezetten belpolitikai természetű. Mivel a magyar társadalom indulatait a nemzetközi térben kulmináló események erősen befolyásuk alatt tartják politikai műveltség szempontjából, elégedettnek kell lennünk a magyar kormány stratégiai értékítéletével, ami a háború és béke kérdését jelenti. Ugyanakkor belpolitikai témájú ügyekben a közvélemény egyre gyakrabban fogalmaz meg kritikai álláspontot, ami rendben is lenne, ha ezzel egy időben nem támadnák a magyar kormány által képviselt külpolitikai stratégiát még olyanok is, akik egyébként korrekt és megfelelő politikai műveltségű embereknek tűnnek.