Megdönteni Putyin Tímeát

Nem segíti a tisztánlátást, ha szurkolói szinten állunk alapvető biztonságpolitikai kérdésekhez. Móka Miki és Putyin között például van egy alapvető különbség. Gyerekkorunk mókamesterének az volt a szerepe, hogy jól érezzük magunkat a matinén, amíg anyukánk el nem készíti otthon a vasárnapi ebédet. Putyiné nem ez. Nem azért van, hogy meg legyünk elégedve vele.

Ő a világ legnagyobb kiterjedésű, így potenciálisan a legkedvezőbb geopolitikai adottságokkal rendelkező országának vezetője, egyben a világ két vezető atomhatalma egyikének a feje. A medve nem játék. N

em a Megdönteni Hajnal Tímeát című vígjáték forgatásán vagyunk. Szeretne-e például a poszt-Putyin játszadozni az atombombával, mint Peter Sellers a Dr. Strangelove-ban? (E film alcíme: Rájöttem, hogy nem kell félni a bombától, meg is lehet szeretni.)

Oroszos szakértők, „kremlinológusok” második hete vitatják, elemzik, pontosan mit és miért akart Prigozsin. Egyszer talán megtudjuk. Az utóbbi napok egyik leginkább figyelemreméltó megfogalmazása Andrej Kartapolov befolyásos orosz képviselőé:

„A következők adódtak össze: először a pénz, másodszor az ostoba és túlzó ambíció, harmadszor pedig az izgalmi állapot.”

A tizenhat hónapja tartó orosz–ukrán háború nyomán bekövetkező pszichózis pedzegetése azért is indokolt lehet, mert egy államcsínykísérlet önmagában jellemzően racionális cselekvés. Ha Prigozsint pusztán a hideg számítás vezérelte volna, akkor fel kellett volna mérnie, mekkora támogatottsága lehet az állami erőszakszervezeteken, sőt magán a Kremlen belül, Putyin legszűkebb környezetében.

A puccisták sorsa általában vagy-vagy: a győzelem vagy a vég, legalább politikailag, de gyakran fizikai mivoltukban is. Ja, és nem kell, hogy bumszli magánhadsereg legyen a kezükben, mint a Wagner.

Pár hete járt Budapesten Edward Luttwak, hogy – azon túl, hogy jót beszélgettünk vele – a kezünkbe nyomja alapműve, a Puccsisták kézikönyve ezúttal egy huszonegyedik nyelven, magyarul megjelent kiadását. Luttwak többek között azt írja:

„a puccsok ritkán sikeresek túlzott fegyverhasználat esetén, és teljes kudarcot vallanak, ha a helyzet polgárháborúvá fajul”.

Nem tudjuk, Prigozsin olvasta-e ezt a könyvet, de azt tudjuk, hogy Luttwak nem minden „tanítványa” tanulta meg a leckét. Mohammed Úfkír bukott puccsista marokkói tábornokot vérbe fagyva találták meg 1972-ben; a közelében az akkor már négy éve megjelent Puccsisták kézikönyvének egy példánya feküdt. A mostani, oroszországi miértről és hogyanról sokat fognak még vitatkozni a szakemberek, és bizonyára új információk is napvilágra kerülnek majd. Akármi is történt, az elmúlt húsz év, a Putyin-korszak orosz belviszonyainak egyik legfontosabb fejleménye lehetett, amely ráadásul háborús időben került felszínre. Olvasom Mihail Zigar, a Dozsgy (Eső) tévécsatorna volt főszerkesztőjének elemzését. (Korábbi, magyarul is megjelent könyve: Putyin metamorfózisa – Semmi sem úgy történt, ahogy gondoljuk.)

Zigar Putyin belső köreiből származó számos informátorára hivatkozik. Azt állítja, ezúttal komoly repedés keletkezett Putyin rendszerén, és az elnök ezzel nincs is tisztában. Zigart a legkevésbé sem lehet tájékozatlannak nevezni, de érdemes tudni róla, hogy a mai orosz valóságba egyáltalán nem illik be, sem újságíróként, sem magánemberként. (Tavaly például a háború kitörése után pár nappal elhagyta Oroszországot, külföldre költözött, majd Portugáliában összeházasodott egy másik férfival.) Meglátjuk, mi történik ezek után Moszkvában, de óhatatlanul felmerülnek az emberben azok a példák, amikor vezető újságírókat a legmagasabb szinten lévő forrásaik csúnyán megvezettek, ők pedig belelovalták magukat egy vágyvezérelt narratívába. Mint a The New York Timesnál húsz éve Judith Miller, aki mára talán már felhagyott Szaddám Huszein állítólagos tömegpusztító fegyvereinek hajkurászásával.

A történelem nem készít magáról werkfilmet, jellemzően nem mutat menet közben felmerült alternatívákat, csak egy „sztorit” ad le, amit aztán gyakran sokféleképpen értelmezünk utóbb. Nem tudjuk, mi történt volna, ha Hitler 1933-ban nem jut hatalomra, ha Japán 1941-ben nem támadja meg az Egyesült Államokat, ha Sztálin nem hal meg 1953-ban, illetve mennyit tudnánk ma a Kennedy-gyilkosságról, ha Ruby nem lövi le gyorsan Oswaldot, az elnök merénylőjét. A világ ettől a sok-sok előre nem látható bizonytalanságtól olyan izgalmas, sokszor kíméletlen és elviselhetetlen, olykor viszont örömteli hely.