Jávor megint gáncsoskodik Paks ellen

a Pakson is megépítendő két ­VVER–1200-as típus a legszigorúbb nukleáris biztonsági követelményeknek is megfelel, ezt korábban már igazolta a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség, az Európai Bizottság és a Paks II projektet engedélyező szigorú hazai nukleáris hatóság is.