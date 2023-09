A kommunizmus az Európai Unióban folytatódik

Nos tehát. Lamberts Lenintől idézett az Európai Parlamentben. A magasröptű gondolat (tockost adva a szövegkörnyezetnek, mivel magában is megállja a helyét, plusz még a szerző személye ugye) nagyjából úgy hangzott, hogy „ahol akarat van, ott megoldás is van”. Na ez meg van olyan frappáns, mint a szintén Leninnek tulajdonított „nincsenek lehetetlen helyzetek, csak tehetetlen emberek”, de nem ez a baj. Az a baj, hogy Lamberts küldött nem pusztán hasznos hülye, hanem jelző nélküli. Már amennyiben nem egy szimpla provokátor. Annak viszont gyengécske. Egy igazán tökös polgárpukkasztó minimum egy Pol Pot-citátummal kezdene, mindjárt a csúcson. Lamberts megelégedett Leninnel, de azért lássuk be, ebben is van némi svung. Százmillió halott, számokban kifejezhetetlen szenvedés, ilyenek. Értem én, hogy ott, ahol ő lakik, megúszás volt. A ruszkik nem masíroztak el Brüsszelig, pedig lendületben voltak. De ettől még nem kellene fogalmatlannak lennie és ami talán még rosszabb, ízléstelennek.

Lefordítom, hátha úgy könnyebb lesz neki. Hitlert sem idézgetünk Európában. És akkor még az van, hogy ezek a csávók, irgalmatlanul kitömve lóvéval, feszt egzecíroztatnak bennünket. Korrepetálnak demokráciából, korrupcióról papolnak, miközben a fél társaság fél lábbal a sitten van, és ha a kolumbiai gazdák, akikre igencsak rájár a rúd mostanában, valami erősebb cuccot dobnak fel az öszvér hátára, amikor elindulnak az elosztóhoz, még rasszistáznak is egy jóízűt. Ez utóbbi egyébként valamiféle pótlék lehet, egyfajta ideológiai metadonkúra, miután a permanens antiszemitázás némi agónia után belefulladt a dögunalomba. Pedig már egész szépen megtanultunk együtt élni vele, zsidó honfitársainkkal együtt, akiknek ezúton is kívánok boldog új esztendőt.

Az ugyan még nem teljesen világos, hogy momentán melyik rasszal szemben vagyunk isták, de majd nyilván megmondják. Addig is, hogy ne unatkozzunk itt a lenézett végeken, minden követ megmozgatnak, hogy különféle mondvacsinált indokok mentén visszatartsák a Magyarországot jogosan megillető pénzeket, hátha végre belebukik a Zorbán. És ami még szomorúbb, így tesznek az itteni harcos(elv)társaik is. Pedig ha a haza a piacra kerül, annál kevés van lejjebb.

