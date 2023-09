Adják a lovat Karógeri alá

Belegondoltak Hornék, milyen, Karácsonyra nézve súlyosan esélyromboló kutatást tettek közzé? Nem kevesebbet állítanak, mint hogy egy bármennyire is ismert, de szigorúan csak a Republikon által elképzelt jelöltre a megkérdezetteknek 36 százaléka voksolna az önkormányzati választás előtt háromnegyed évvel. Vagyis a budapesti választók több mint egyharmada egy nem is benevezett személyre adná a voksát látatlanban. Mi lesz, ha lesz már a kormánypártoknak konkrét főpolgármester-jelöltje, aki elkezd majd kampányolni? Nem lennénk túl nyugodtak attól az állítólagos hat százalékocska előnytől a dollár-főpolgármester helyében. Főként úgy, hogy a baloldali cég mérése szerint 17 százalék a bizonytalanok aránya, a Mi Hazánk jelöltjére pedig ötszázaléknyian voksolnának, ám ha nem látnak sok reményt a győzelmére, bármikor meggondolhatják magukat, inkább egy esélyesebbet preferálva, s az nem túl valószínű, hogy a jelenlegi baloldali városvezető volna.

Egyszóval a Ha nincs ellenfelem, bármikor győzhetek! típusú kampánystratégia nem biztos, hogy gyümölcsöző, még ha önbecsapásra meg is teszi. Természetesen leginkább a sajtójukban bíznak. A liberálbalos médiumok ugyanis imádják a főváros jelenlegi vezetését és a dollárfőpolgármester botrányairól nem csupán nem írnak, nem beszélnek, hanem egyenesen úgy tesznek, mintha a világon sem lennének. Így a hűséges baloldali szavazókhoz Karógeri legújabb napvilágra került stiklijeiről, például a több mint félmilliárd forintocskányi valutával kapcsolatos OTP-feljelentésről vagy a NAV-nyomozásról egy hang, betű sem jut el, ha csupán a balos médiumokból tájékozódnak.

És itt van a másik bökkenő, amivel Karácsonyék nem számolnak: igaz, sokan vannak, akik akkor is a baloldalra szavaznak, ha egy függönykarnist vagy hokedlit indítanának, ám fogyatkozóban az ilyen eszmeileg elkötelezett, csőlátású liberálkommunista. Mégis úgy kezelik a baloldali szavazókat, mintha valamennyien az esetben is Karácsonyra voksolnának, ha nemcsak a reggeli facebookos bejelentkezésekor lenne pizsamában, hanem a közgyűlésbe is úgy menne be. Ez pedig olyan megalázó lebecsülése a baloldali érzelmű fővárosiaknak, ami törvényszerűen vissza fog ütni. Legkésőbb a júniusi önkormányzati választás napján.

Nem sok jót ígér Karógeriéknek, hogy Kocsis Máté fideszes frakcióvezető kijelentette: