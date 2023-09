Az ellenzék német marsallja

Hegedűs Dánielt a Főpolgármesteri Hivatal társszervezésében megrendezésre kerülő októberi Budapest Forum egyik felszólalójának kérték fel. Ezen olyanoktól tájékozódhatunk majd a hazai viszonyainkról, mint Gwendoline Delbos-Corfield, az ügyeletesként Tavares és Sargentini örökébe lépett Magyarország-ellenes jelentéstevő vagy Benjamin Novak, aki korábban hazánkról a The New York Timesba írt (negatív) cikkeivel vétette magát észre. Ez már-már észbontó egybeesés, de valahogy Novak is bérletes a Lux szállóban: ő is a Johns Hopkins politikatudományi szakán végzett, sőt ott is folytatja doktori tanulmányait. Hegedűs Orbán-ellenes nyilatkozataival és ellendrukker hozzászólásaival pedig tele a balliberális sajtó padlása.