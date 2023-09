Iszonyú veszteségek és korrupció Ukrajnában

Van azonban az éremnek egy másik oldala is. Hiszen miközben a fronton katonák százai halnak meg nap mint nap, ezalatt az, akinek pénze van, megvásárolhatta a szabadságát, az életét. Mert Ukrajnában mindennek szabott ára van, így az emberéletnek is. Aki képes öt-tíz-tizenötezer dollárt kifizetni, azt nem viszik ki a frontra. Igazolást kap róla, hogy katonai szolgálatra alkalmatlan, és már el is hagyhatja az országot. Az ukrán akasztófahumor ezeket nevezi monacói zászlóaljnak. Nem véletlenül, hiszen a vagyonos ukránok Dél-Franciaországban vásárolnak nagy előszeretettel drága ingatlanokat. De népszerű Olaszország, Ausztria, Bahrein és az Egyesült Arab Emírségek is. A területi toborzóirodák vezetői már többszörös dollármilliomosok lettek a háború kitörése óta. Zelenszkij elnök bejelentette, hogy a háborús időkben elkövetett korrupciós ügyeket hazaárulásként fogják szankcionálni a jövőben. Az ukrán parlament pedig gyorsított eljárásban szavazta meg az országgyűlési képviselők vagyonának nyilvánosságra hozataláról rendelkező jogszabályt. Igaz, egy évvel el is halasztották a törvény bevezetését. Nyilván, a korrupció elleni harc sikere érdekében…

A The New York Times véleménye, hogy Ukrajna igazi problémája ez. Adataik szerint a fegyverre, lőszerre szánt amerikai segélyből csaknem egymilliárd dollár tűnt el. Ezért aztán Zelenszkij elnök is lépni kényszerült. Felmentette az összes toborzóiroda vezetőjét. Dörgedelmes beszédben csodálkozott rá, hogy mi folyt ott. Ami aligha hihető, hiszen a katonai elhárításnak már réges-régen jelentenie kellett ezekről a visszaélésekről. Ha nem tette, akkor fel kellett volna menteni a szolgálat vezetését, de ez nem történt meg. Nyilván nyugati nyomásra volt kénytelen meneszteni az elnök a védelmi miniszterét is. A tavasszal egyszer már bejelentette ezt, de aztán árulkodó módon mégsem történt semmi. Akkor a katonák élelmezési költségeit háromszoros áron számlázták túl, most pedig a téli ruházat beszerzését. A háromszoros szorzó az konstans, nyilván így kaphatta meg minden érintett a neki járó részt. Zelenszkij mentorát, Ihor Kolomojszkijt is csak néhány napja tartóztatták le, noha az Egyesült Államok már 2021-ben szankciókkal sújtotta korrupció miatt.

Az oligarcha letartóztatása mögött többen is azt sejtik, hogy az ukrán elnök így próbálja védeni felfedezőjét, mentorát.

Hiszen a hatósági intézkedés előtt néhány nappal azt a határozatot hozta az ukrán parlament, hogy a kiemelt korrup­ciós ügyekben ezután az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) lesz az illetékes nyomozó hatóság. Azt pedig az elnök dönti el, hogy mit tekint kiemelt korrupciónak. Márpedig a hírek szerint az SZBU-t az elnök kézi vezérléssel irányítja. Szóval, nem lennék meglepve, ha Kolomojszkij letartóztatása éppenséggel a védelmét szolgálná. Legalábbis addig, míg az elnök érdekei úgy kívánják. Talán nem járunk messze a valóságtól, ha azt feltételezzük, hogy ez a taktika nem nyerte el a nyugati támogatók tetszését. Így aztán ők is elővettek egy olyan lapot a pakliból, amit eddig talonban tartottak. Kidobták egy egyiptomi oknyomozó újságíró mögé bújva, hogy Zelenszkij anyósa a háború kitörése után vásárolt ötmillió dollárért egy villát a Vörös-tenger partján. Mert a Toscanában lévő villája már nem volt elegendő.