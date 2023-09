Orbán Viktor és az építőkockák

Ahhoz, hogy egy karrier stabil legyen, nagyon sok dolgot meg kell tanulni, tapasztalni. Ha valaki pillanatok alatt híres lesz a médiának köszönhetően, a hírnév ugyanígy pillanatok alatt el is illanhat, amint a média új kedvencet talál a helyére. Bodnár Réka zenei menedzser találóan írta le egyszer a jelenséget:

olyan egy jól működő zenei karrier, mint egy piramis. Rengeteg építőkockából áll, amiket egymásra kell rakni, és fel lehet rajtuk kapaszkodni. Ha valaki a semmiből felrepül a piramis csúcsára, nagyon hamar le is zuhan onnan, mert nincs alatta stabil építmény. Ám ha már a sors így hozta, ilyenkor is van egy lehetőség: be kell építeni utólag a hiányzó kockákat.

És erre két igazi példát látunk a tehetségkutatók nyertesei közül: Rúzsa Magdit és Caramelt. Akik, miután a tévés hájpnak köszönhetően országosan híressé váltak, annak lecsengését követően elkezdték „beépíteni a kockákat”. Játszottak húsz embernek, elmentek a „felmosórongyszagú klubokba” is. Így nem kizárólag bulvársztorikban és falunapi haknikon maradtak a köztudatban, hanem azóta is stabil, sikeres előadóművészi pályát tudhatnak magukénak. (Igen, vannak rajtuk kívül még páran, akik anyagilag is profitálni tudtak a tehetségkutatós szereplésből, és valamilyen formában tovább tudták építeni a karakterüket. De felhangoktól, mellékszálaktól mentes popzenészi karriert igazán csak ők ketten futottak be.)

Szóval felhájpolhat valakit a média, lehet valakiből gyorsan sztárt kreálni; és nemcsak a zene világában, de a politikában is létezik ilyen. Sok-sok (gyakran külföldi) pénzből is lehet miniszterelnököt csinálni egy pár hónapja még ismeretlen emberből; lásd Bulgária vagy Szlovákia esetét a közelmúltban. Sajátos történelmi helyzet következtében, váratlanul is kerülhet hatalomra egy politikai erő, de ha hiányzik alóla a stabil építmény, nem tud hatalomban maradni.

Az Antall-kormány a de iure – törvényhozói és végrehajtói – hatalmat ugyan birtokolta, ám a de facto hatalom számos területen (média, gazdaság, állami erőszakszervezetek stb.) a posztkommunista ellenfelek kezében maradt. A kormány sok esetben nem tudott érvényt szerezni akaratának. Néha az apparátusok, az intézmények működtetői egyenesen szabotálták a törekvéseit. Valójában kisebb csoda, hogy az Antall-kormány ki tudta tölteni mandátumát.

Miután a taxisblokáddal („alkotmányellenes puccsal”, ahogy Orbán Viktor nevezte) nem sikerült megbuktatni, vélhetően rájött a posztkommunista MSZP–SZDSZ-konglomerátum, hogy jól van ez így, sőt tán még jobb is, ha az MDF gyakorlatilag béna kacsaként végigcsinálja a ciklust, elvisz minden balhét, eközben az emberek mindennapi életére tényleges hatást gyakorló területeken (oktatás, kultúra, egészségügy, közszolgáltatások stb.) úgyis mindenütt a baloldal van pozícióban. 1994-ben aztán a de iure politikai hatalmat is megszerezték, ráadásul kétharmaddal.