Ima az üldözött keresztényekért

Van úgy, hogy teljesen egyértelmű igazságokat is nehéz belátnunk, mert soha nem a maguk teljességében tárulnak elénk. Minden egész eltörött, minden láng csak részekben lobban, tanultuk meg Ady Endrétől, de kellő szorgalommal és odafigyeléssel értelmezhető képet tudunk elővarázsolni az elénk kerülő mozai­kokból. Időről időre meg kell ezt tennünk, még akkor is, ha a kirajzolódó igazság nem éppen szívderítő. Mert azok, akik el akarják előlünk takarni még a valóságot is, éppen azzal élnek vissza, hogy nem vagyunk elég állhatatosak értékeink védelmében. Mint most is, amikor olyan mértékű keresztényüldözés folyik a világban, amihez foghatót talán soha nem éltek át Jézus követői. A sunyi kis piszkoskodásoktól a konkrét fizikai megsemmisítésig minden eszközt bevetnek ellensé­geink. Nézzünk néhány példát a közelmúltból!

Augusztus 20-án, Szent István király ünnepén vandálok felgyújtottak egy keresztet a Nagykovácsi melletti Nagy-Szénáson. A történet már önmagában is vérlázító, pedig az igazi döbbenet a folytatásból nő ki. A világ állandó megváltoztatásán szorgoskodó haladárok oly bőszen hirdették, hogy akik könyvek égetésével kezdik, emberek égetésével folytatják, ám most egy vak hangot nem hallatnak arról, mi lesz a következő bűnük azoknak, akik keresztek égetésével kezdték. Sőt ott tartanak, hogy mondvacsinált környezetvédelmi okokra hivatkozva megtámadták a kereszt újbóli felállításáról szóló határozatot a bíróságon. Állítólag a keresztállítással kipusztítanák a leánykökörcsint, az árvalevelű lent és a borzas vértőt. Már persze ami maradt belőlük a tüzeskedés után. De ez az idióta természetvédő okoskodás is mutatja, milyen irdatlan mélységű a kulturális szakadék a keresztény hitet lesajnáló, lejárt szavatosságú mesének tartó gyökértelenek és közöttünk.

Ha valakit nem kell természetvédelemre tanítani, akkor azok éppen a keresztállítók között keresendők. Ha valaki, akkor mi tudjuk, milyen dúsan nő majd a kereszt tövében a kövér daravirág, milyen vígan ugrándozik majd rajta a fűrészlábú szöcske, és milyen gyönyörű látványt nyújt majd az arra járó vándornak az ott megpihenő nagy rókalepke, aminek kivégzését szintén ránk akarják fogni. Szóval anélkül, hogy befolyásolni kívánnánk az ügyben eljáró tekintetes bíróságot, idézzük ide Bayer Zsolt szavait: „állni fog az a kereszt, ugyanott, ugyanúgy, ahogy állt addig is, ameddig barbár állatok fel nem gyújtották”.

Már csak azért is, mert a felnövekvő generációknak a jelek szerint igen csak szükségük van minél több helyszínre, alkalomra és lehetőségre, hogy elsajátíthassák kultúránk alapjait. Nagyon úgy tűnik, hogy sem a szülők, sem a közoktatás nem tett meg mindent ennek érdekében. Így fordulhat elő, hogy egy ostobácska kislány leküzdhetetlen vágyat érezzen olyasmiről ordibálni a nyilvánosság előtt, amiről halvány fogalma sincs. Zárják ki a keresztény ideológiát is az iskolákból, ha az LMBTQ-ideológiát kitiltják, mivel mindkettő ideológia, jelentette ki nemrég Pankotai Lili. Nála nem lehet tudni, veleszületett okokra vezethető-e vissza fogalmi zavarodottsága, vagy a baloldali aktivisták kiképzésére hivatott gyorstalpalók színvonalában keresendők súlyos tévedéseinek gyökere, esetleg mindkét ok közrejátszik, de az biztos, hogy szerencsénk van vele, mert vallási kérdésekben semmivel nem jelent nagyobb kihívást Gyurcsánynál vagy Márki-Zaynál. Az viszont intő jel, hogy azok, akik hasznos idiótaként használják őt, valóban az új vallásként tekintenek a gender- és LMBTQ-propagandára, miközben már gátlástalanul használják ezt a mocskot is keresztényellenes támadásaikra. Annak tagadása, hogy mindenki vagy férfinak vagy nőnek születik, eleve keresztényellenes, hiszen a teremtéstörténet alapjait próbálja kikezdeni.

De a haladárok nem állnak meg itt. A vallást mint olyat tartják ostoba mesének, amiben nem is értik, hogyan tud hinni felnőtt, okos ember. És meg is tesznek mindent annak érdekében, hogy ismét titkolt magánüggyé degradálják hitünket. Örömtüzeket gyújtottak, amikor kiderült, hogy a népszámláláson kevesen válaszoltak a vallásosságra vonatkozó kérdésre, rögtön kijelentették, hogy Magyarország már nem keresztény ország, és kormányellenes őrjöngésük mindennapos részévé vált az egyházpolitika támadása. Ebbe a hangzavarba okoskodott bele Lilike a maga bumfordi módján, ami első látásra inkább szánalmas, mint veszélyes, de ha összeadjuk a naponta ránk zúduló hasonló híreket, már összeszorul az ember gyomra. Olyan időkben gyengítik ugyanis a társadalom egyik tartóoszlopát, amikor kézzelfoghatóvá vált az elképzelhető legnagyobb veszély, ami valaha leselkedhet ránk. Egészen konkrétan megfogalmazódott az igény fizikai kiirtásunkra.

Amikor az emberi mivoltukból kivetkőzött terrorista állatok elkövették rémtetteiket Izraelben, egyik vezetőjük rátett még egy lapáttal, és kijelentette: a mi törvényeink lesznek érvényben az egész bolygón, nem lesznek többé zsidók vagy keresztény árulók. Ez már hamisítatlan hadüzenet egy kezdődő vallásháborúban. Senki ne ringassa magát abban az illúzióba, hogy ez az egész messze van tőlünk, mert a nemzetközi baloldal a migránspolitikájával jó előre gondoskodott arról, hogy itt is beépüljön a rettegés mindennapjainkba.

Senki nem tudja megmondani, hány terrorista szivárgott be a kontinensre az illegális bevándorlók tömegeivel. Kiszámíthatatlan, hány alvósejt, öngyilkos merénylő vár a jelre, hogy megindítsa szent háborúját a hitetlenek ellen. Utóbbi kifejezést jó, ha ízlelgetik azok az ateista progresszívek is, akik titkon olcsó segítségnek tekintették a muszlim antiszemitizust és keresztényellenességet a gyalázatosnak minősített egyházak elleni küzdelmükben. Csakhogy jó, ha tudják, az iszlám terror elsőként a Korán-égetőket, az isteni és természeti törvényeket megtagadókat, a valódi hitetleneket fejezi le. Ha nem hiszik, menjenek el egy no-go zónába, és tartsanak kiselőadást az állam és az egyház szétválasztásának szükségességéről. De kevésbé ártalmas az egészségre, ha végre megfontolják a katari külügyminiszter szavait, aki szerint a Nyugat legnagyobb baja, hogy azt hiszi, ismeri az iszlámot, miközben semmit nem tud róla. Nem ártana tenni valamit ez ellen a tudatlanság ellen, mert elnézve a Hamász és a terror melletti tüntetések egyre vadabb jellegét Európa nagyvárosaiban, durva meglepetések érhetik mindazokat, akik még mindig jóemberkedésnek hiszik a határsértők pátyolgatását.

„Pápaságom elején megállapítottam, hogy egy kis darabokban zajló harmadik világháborút élünk, aztán láttam, hogy ezek a darabok egyre nagyobbak lettek, most pedig azt gondolom, hogy egy nagy darabbá álltak össze.” Ezt Ferenc pápa mondta a minap.

Szavai megfontolandók azok számára is, akik semmibe nézik hitét és egyházát. Értékelhetnék legalább következetes kiállását a béke mellett, bár a hazai gyűlölködőknek ez nem fog menni, hiszen akkor Orbán Viktort is el kellene e tekintetben ismerniük. De a háborúpártiaknak nyilván nem tetszenek a pápa azon gondolatai sem, hogy nem szabad hozzászoknunk a háborúhoz, nem engedhetjük meg, hogy szívünk és elménk érzéketlenné váljon a sorozatos szörnyűségeket látva, melyeket Isten és az ember ellen elkövetnek.

Ez tehát a keresztényüldözés legsúlyosabb következménye, hogy sokakat érzéketlenné tesz a szörnyűségek iránt, ez pedig lángba borítja az egész világot. Ez persze nem jut el Pankotai Lilike tudatáig, de azt az idiótát sem hatja meg, akit személy szerint roppant mód zavar az erőszakos keresztény jelkép (a kereszt) kipakolása mindenhová. Sebaj, ők védjék a pilisi lent, mi pedig imádkozzunk őértük is.

Borítókép: A Látó-hegyi kereszt (Forrás: Facebook)