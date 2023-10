Karógeri magával meg van elégedve

A legenda szerint Ferenc József mondta:

Minden nagyon szép, minden nagyon jó, mindennel meg vagyok elégedve.

Karácsony Gergely a főpolgármesterré választásának negyedik évfordulójára időzített, szigorúan korlátozott létszámú közönség előtt megtartott PR-traccspartija alapján úgy tűnik, szintén Ferenc József-i alapokra akarja helyezni fővárosi regnálását. Ő ugyanis az osztrák császár és magyar király mondását kissé átköltve azt vallja:

Minden nagyon szép, minden nagyon jó, amit csináltam, magammal mindenben meg vagyok elégedve.

Világossá vált a párttársával folytatott (!) diskurzusból is: a nullaszázalékos, krónikus láthatósági problémákkal küzdő álzöldpárt extárselnöke elzárkózik mindennemű, a tevékenységével kapcsolatos kritikától. Az a rögeszméje, hogy őt akkor is megválasztja Budapest népe, ha az autós és a közösségi közlekedést is végképp ellehetetleníti, az összes Duna-hídon ukmukfukk beszünteti a gépkocsival való furikázást, a levegő pedig olyan rossz lesz, hogy még a gyerekeket is csak gázálarcban lehet utcára engedni.