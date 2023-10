Orbán Viktor példa a spanyol konzervatívoknak

Spanyolországban az olyan szavak, mint a nemzet, egyfajta tabunak számítanak, kivéve, ha katalán vagy baszk szeparatistákról van szó. Talán ez az oka, hogy innen, a távolból olvasva Orbán Viktor szavai nem homlokráncolást váltanak ki, hanem inkább bátornak és hazafiasnak hangzanak a konzervatívok körében. Nyugat-Európában és konkrétan Spanyolországban a kormányok a progresszív konszenzus mellett tették le a voksukat ahelyett, hogy a nemzeti érdeket védelmeznék. Valójában a spanyol baloldal számára már a „nemzeti érdek” fogalma is túl radikálisnak hangozhat. Végül is – morogják – hogyan is aránylik egy nemzet érdeke az emberiség hasznához? Ez természetesen hamis dilemma, de az európai baloldal olyan régóta tagadásba burkolózott, hogy mindennapossá váltak a csalárd dilemmák.

Orbán Viktor néhány héttel ezelőtt azt mondta Tucker Carlsonnak: