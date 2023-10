Terror és káosz a világban

Ebben a helyzetben azt hinné az ember, hogy a rettenetesen demokrata európai döntéshozók kezüket-lábukat elhagyva azon sürgölődnek, hogy minél hamarabb gátat szabjanak a kialakult folyamatnak. Nos, még véletlenül sem. Saját szabályaikat többszörösen kijátszva erőltetik továbbra is a migránsok kvóta szerinti szétosztását , lopakodó jogalkotással igyekeznek eljuttatni erről szóló tervezetüket abba az állapotba, hogy kötelezővé lehessen tenni mindenkinek. Ne legyenek illúzióink: az sem tántorítja el ettől őket, hogy a terroristák gyilkolászását ünneplő idióták azt is üvöltözték, amikor erőszakba torkollott a haláltánc, hogy „Öljük meg a rendőröket”. Valamint

kimondatott nyilvánosan az invázió végső célja is, miszerint az iszlám világuralom megvalósításának eljött az ideje, nem lesznek többé zsidók és áruló keresztények sem. Az ateistákat nem nevezték meg külön a halállista készítői, de feltételezésem szerint azért nem, mert ők ilyet nem ismernek, föl sem fogják, hogy lehetne valaki olyan elvetemült, hogy nincs még hamis istene sem.

De ne örüljenek korán, akik azt hiszik, a muszlimok a kereszténység eltörlésé­ben velük működnek együtt. Ők ugyanolyan ellenségei az „igazhitűeknek”, mint egy templomjáró katolikus. És akkor még az LMBTQ-aktivisták várhatóan sanyarú sorsáról nem is beszéltünk.

Ezen a ponton fontos megjegyezni, hogy természetesen nem terrorista minden muszlim hívő. Nem gondolja mindenki közülük sem azt, hogy az egyetlen módja az iszlám tanok terjesztésének, ha lenyakazzák azt, aki még gondolkodna Mohamed próféta feltétel nélküli elismerésén. Viszont ezek a békésebb rétegek sem tudnak integrálódni a nyugati társadalmakba egészen egyszerűen azért, mert nem akarnak.

Nem azért jönnek létre a párhuzamos társadalmak, a no-go zónák, mert a befogadó társadalom még nem tett meg minden tőle telhetőt szegény migránsok integrálására, hanem azért, mert ők a saját törvényeik szerint akarnak élni, nem érdeklik őket a mi szabályaink, egyenesen lenéznek bennünket mindazért, ami szerintük hitetlenségünkből fakadóan megkülönböztet bennünket tőlük.

Ráadásul gond van a szekularizációval is. A nyugati államfelfogás igen nagy gondot fordít állam és egyház szétválasztására. Néha már túlzásba is viszi, és az egyház fölöslegességére hivatkozva fel is akarja számolni azt, totális magánüggyé nyilvánítva a vallásos hitet. Ezért hőbörögnek pél­dául a mi posztkommunistáink és libernyákjaink, ha az állam támogatást nyújt az egyházaknak. Mindezzel szemben az iszlám nem választ szét semmit. Nincs állam hit nélkül, nincs törvény más, csak a saria. Úgyhogy, ha lesz is integráció, az pont fordítva lesz: ők integrálnak bennünket, amint elérik az ehhez szükséges létszámfölényt. Azok, akik nem így látják, nézzenek szét a bécsi, berlini általános iskolákban, ahol minden osztályban többségben vannak már a bevándorló hátterű gyerekek.

Lehet, hogy a mai ötvenesek-hatvanasok ezt már nem érik meg, de a gyermekeink, unokáink nevében kikérem magunknak ezt a felelőtlen, szűk látókörű politikai kalandorságot, amivel a jelenlegi balliberális elit eladja Európát és ugyanazzal a mozdulattal elárulja hazáját.

Amikor ezt írom, még nem indult el az izraeli válaszcsapás. Mindenki úgy tesz, mintha igyekezne elkerülni az úgynevezett eszkalációt, az öldöklés kiterjedését azokra a területekre, ahol az ő érdekeltségei vannak. Csak az a baj, hogy nehezen hiszünk már azoknak a politikusoknak, akik gátlástalanul pénzelik tovább a palesztin hatóságokat annak ellenére, hogy teljesen nyilvánvaló, ebből a pénzből fegyverezte fel magát a Hamász oly módon, hogy el tudta követni barbár támadását az egész világ békéje ellen. Mert létezik egy világuralomra törő erő az iszlám terroristák mellett, amely kifejezetten érdekelt a káosz­teremtésben, mert a régi világrendet már nem volt képes uralni. Nagyon úgy tűnik, ennek az erőnek semmi nem drága azért cserébe, hogy uralmát fönn tudja tartani. Le kell leplezni, egyre többször néven kell nevezni, föl kell rángatni a háttérből a nyilvánosság színpadára, különben semmit nem tudunk tenni ellene. Akkor pedig még sötétebb jövő elé nézünk.