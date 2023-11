Bolyai kétszáz éves új világa

Az elmúlt hetekben nemcsak a tudományos világ, de a széles társadalmi nyilvánosság, a véleményformáló média érdeklődésének fókuszába kerültek – idehaza és világszerte – olyan kiváló magyar kutatók, tudósok, mint Karikó Katalin, ­Krausz Ferenc vagy Semmelweis Ignác. Ma egy olyan magyar tudószsenire kell emlékeztetnünk, aki kopernikuszi fordulatot hozott a matematika, tágabb értelemben a természettudományok történetében, ám neve és műve mégsem kap akkora közfigyelmet és köztiszteletet, mint megérdemelné. Ő azon kevés magyar egyike, aki – Kőrösi Csoma Sándor, Semmelweis Ignác és Eötvös Loránd társaságában – felkerült a UNESCO Memory of the World (Világemlékezet) programjának listájára, és elneveztek róla egy kisbolygót, valamint a Hold egyik kráterét is.

Ma kétszáz éve, 1823. november 3-án egy császári-királyi hadseregben szolgáló ifjú alhadnagy a temesvári erődben levelet írt Marosvásárhelyen élő édesapjának, és e szavakkal osztotta meg vele a nagy felfedezését: „ollyan felséges dolgokat hoztam ki, hogy magam elbámultam, ’s örökös kár volna elveszni; ha meglátja Édes Apám, megésmeri; most többet nem szollhatok, tsak annyit: hogy semmiből egy ujj más világot teremtettem; mindaz, valamit eddig küldöttem, tsak kártyaház a’ toronyhoz képest.” A történelmi jelentőségű levél írója nem más, mint a marosvásárhelyi református kollégium nagy hírű matematika-, fizika- és kémiatanárának, Bolyai Farkasnak huszonegy éves fia: János.