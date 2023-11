Gettysburg üzenete: újra az emberek oldalára kell állni!

Védjük meg őket az illegális migrációtól, a terrorizmustól, a bűnözéstől és a gazdasági bajoktól, írjuk fel újra a zászlónkra a régi igazságot: »of the people, by the people, for the people«, vagyis: a néptől, a nép által, a népért! És újra győzedelmesek leszünk.