Végvári Vazul szerzetes emlékezete

Az ellenállókat tankágyúkkal több irányból lőtték. A várkerület lakosaihoz hason­lóan ők is a pincékben húzták meg magunkat. Nem látták, csak hallották, mint lövi az ostromló szovjet katonaság a Bécsi kaput és környékét, az Országos Levéltárat. A Rózsadombról, a Bimbó útról és a Lánchíd pesti hídfőjétől tüzeltek. Majd aknavető- és géppuskatűzzel a Tabánkert és a Citadella felől indult meg a támadás. Ezt november 7-én iszonyú csikorgás, dübörgés közepette a páncélosok folytatták. Előbb az Ostrom utcán: „Az orosz páncélosok vastalpai már a Hunyadi sétány irányából is felcsörömpöltek. Most mit csinálunk?! Ránéztem az órámra, mondanom kellett valamit: Fegyvert rejteni! Pucolás ki a Várból! Találkozunk délután 3-kor a Lajos utcai iskola előtt, a villanyóránál…”