Elhibázott a politikailag motivált döntés

Ukrajna egy háborúban álló ország, hadijog van érvényben, amelyet az ukrán elnök immáron kilencedszerre is meghosszabbított. Brüsszel más esetekben – ha jogos, ha nem – vehemensen küzd a jogállami elvekért. Ukrajnában ezek most egyáltalán nem érvényesülhetnek. Októberben kellett volna választásokat tartani, de a katonai közigazgatási rendszer miatt ez most tilos. Nem értelmezhető a többpárti demokrácia és a média függetlensége sem, ráadásul Ukrajna sokak szerint a világ egyik legkorruptabb országa.