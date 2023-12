Igazi bolseviktempó.

Amikor Orbán Viktor felhívta a figyelmet rá, mindenkinek világos, hogy Ukrajna a világ egyik legkorruptabb állama, Verhofstadtnak volt pofája kiereszteni kusza fogainak kerítésén azt a mondatot, hogy igen, de csak Magyarország után. Mondja ezt az az ember, aki a ki tudja milyen módon, milyen forrásból szerzett luxusvilláját közpénzből újíttatta fel. Árulja már el egyszer, mennyit kóstál nála egy-egy ilyen gyűlölködő kirohanás? No, nem mintha hajlandó lennék őt gyarapítani egyetlen fillérrel is.

Végül magyarázatot kell keresnünk arra is, mit keres Gréczy a bandában, a magyar ellenzék sajátosságaihoz híven most is egy lépéssel lemaradva. Ő még azt bizonygatja, hogy igenis sikeres volt a hazaárulás, a pedagógusok kellő számban kormányellenesek lettek, mert ők fáradságot nem kímélve elérték, hogy a béremelésre szánt uniós pénzek még véletlenül se érkezzenek meg. Most is azt bizonygatja, hogy nem is érkeznek, csak az egyötödének a fele, az sem az egészből, hogy sokkal több nem jön, mint ami jön. Mert neki ez a siker.

Figyeljen rá minden ellenzéki honfitársam! Ez a DK-s szörnyeteg annak örül, hogy nem lesz itt jobb semmi, szerinte nem kell attól tartani, hogy a felszabadított források bármit is könnyítenének a magyar emberek helyzetén.

Még gazdáival is hajlandó szembefordulni, és ahelyett, hogy ő is őrjöngene, amiért egyáltalán bármennyi is érkezik, cinikusan számolgat, rágja ceruzája végét, majd csettint, és az eredményt jó vastagon aláhúzza kockás füzetében. Azt azért még tegyük hozzá, hogy az újságíróból lett szélsőbaloldali aktivista annak a pártnak a tagja, amelyik a legerősebbnek mért a dollárbaloldalon. Azon a dollárbaloldalon, ahol négymilliárd forintnyi külföldről érkezett, vagyis tiltott kampánypénzzel nem tudnak elszámolni.