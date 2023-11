A hátsó ajtó

Karácsony menekül. Menekül a sajtó munkatársai, de leginkább saját maga elől. Mert az még hagyján, hogy soha egyetlenegyszer nem vállalt még felelősséget semmiért életében, most csőstül jönnek a gondok.

Azzal kezdődött, hogy saját maga számára is felfoghatatlan módon arra az elhatározásra jutott másfél éve, miniszterelnökjelölt-jelölt lesz. „Kellett ez nekem?”, kérdezte bárgyún, de az ellen már nem ágált, amikor arra utasíthatták, hozza létre a 99 Mozgalmat, mert civilnek álcázott szervezet kell a kampány finanszírozásához. És akkor elkezdtek gurulni a dollárok, az eurók, a fontok, gurultak még az után is, hogy jött a villamos, jelképesen elütötte Gerit, aki immár mindenki számára felfoghatatlan módon visszalépett a fékezhetetlen agyvelejű Márki-Zay javára. Sok közös vonás volt kettejükben, például egyikőjük sem alkalmas miniszterelnöknek, de ami esetünkben fontos, Márki-Zaynak is volt civilnek álcázott szervezete a kampányfinanszírozásra szánt guruló dollárok fogadására.

Első dolgaként bemondta a nyilvánosság számára, hogy Karácsonyhoz félmilliárdnyi gurult. A szám pontos volt, de akkor még nem részletezte, milyen formában intézték az elvtársak a mutyit. Azóta sok információ napvilágot látott a pupillához hasonlóan táguló adománygyűjtő ládikákról, szocialista politikusok által jegyzett valóságos és fantomaláírásokról jegyzőkönyvek végén, amelyek a karácsonyi fabulákat lettek volna hivatottak hitelesíteni. A keringő információk és történetek kusza halmazában az OTP feljelentése és az azt követő hatósági vizsgálatok eredményei tesznek nagy nehezen rendet.