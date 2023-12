Pártszínház a Petőfi Sándor utcában

Szegény Katona, miért is bántjátok? Annyi rosszat kiabáltok róla, s ő az ország legjámborabb színháza – mondhatnánk erős Petőfi Sándor-os áthallással. Természetesen a Katona helyett Máté Gábort kellett volna írnunk, hiszen ő a Bánk bán szerzőjéről elnevezett teátrum igazgatója, de hát a harcos baloldali liberális politikai vonzódásáról közismert, s emiatt körbeajnározott színész-rendező nevét mintha el is felejtette volna a balfüggetlen sajtó. A DK-kedvezményes jegyvásárlási botrány kapcsán alig említik amúgy is igen-igen szűkszavú, elkenegetős-mosdatásos híradásaikban. Így Mátéról egyfajta cancel culture-rel nemhogy nem kiabálnak rosszakat, de a több mint kínos eset kapcsán van olyan balhű portál, amely meg sem említi. Hiába, így nem múlik el a világ, azaz a forradalmi szélsőbaloldal dicstelensége! – aktualizálhatjuk a latin mondást.

De nem csupán szerepének diszkrét baloldali elhallgatása miatt nem írhattuk le jó szívvel azt, hogy „Szegény Máté, miért is bántjátok?”. Hanem azért, mert valójában egy hatalmas újítás előtt áll az egykor szebb napokat és éveket látott színház. Információink szerint ugyanis túl korán szivárogtatták ki a Gyurcsány-szektapárt melletti végleges elköteleződésüket, amely jelentős színházlátogatási kedvezmények nyújtásában manifesztálódik. Az igazi nagy bejelentés ugyanis még hátravan, amelynek lényege, hogy Katona József neve kicsit már avíttasan, s nem utolsósorban káros nacionalizmussal terhelten hangzik.

Brüsszeli források arra emlékeztetnek, hogy a Bánk bán amúgy is a túlfűtött szélsőséges nacionalista, soviniszta érzelmek felkorbácsolására játszik. Ezáltal diszkriminatív, kirekesztő tendenciák uszályába kergetheti az egyébként is az intoleráns, reakciós kormánypropaganda hatásainak kitett, haladásra kijelölt fiatalságot, amelyben kezdi felütni a fejét az idegen-, migráció- és genderellenesség. Mindezen okok következtében az ultraprogresszív, LMBTQ- és EU-konform színházi kollektíva vezetése úgy határozott, hogy – a minden tekintetben zöld főpolgármester, a progresszív színházak nagy barátja, Karácsony Gergely támogató egyetértését élvezve – Pártkatona Színházra változtatja a nevét.

A remélhetőleg a haladó fővárosi értelmiség zajos tetszését elnyerő névcserét pusztán amiatt nem hozták még nyilvánosságra, mert még szakmai balberkekben néminemű vita van egy-két apró részletkérdésről. Így még nincs eldöntve, hogy a Párt-Katona vagy a Pártkatona Színház nevezetet preferálják-e. A kedvezményre jogosult Demokratikus Koalíció vezetőségéből származó értesüléseink szerint Dobrev Klára árnyjáték-miniszterelnök már teljes súlyával letette a garast a Pártkatona írásmód mellett, mivel a kötőjeles verzió még túlontúl emlékeztetne az eredeti névadó szélsőségesen nacionalista asszociációkat keltő, az idegeneket, migránsokat elutasító színdarab szerzőjének személyére. Ez a névvariáns annál is inkább praktikus volna, mivel úgy tudjuk, a DK tagjai kizárólag abban az esetben emelik jelenlétükkel Máté Gábor színházának fényét, ha garanciát kapnak arra, hogy semmilyen radikálisan nacionalista, jobboldali elhajló tartalommal nem kell szembesülniük kultúrafogyasztás közben.

Mielőtt bárki könnyelműen mégis pálcát törne a forradalmi marxista–leninista irányszínház szelektív, politikai alapú kedvezményosztogása felett, ajánljuk főpolgármester elvtárs pozitív hozzáállástól átitatott, jóságosan elnéző nyilatkozatát. Karácsony Gergely azt mondta ugyanis: az igazsághoz hozzátartozik, hogy ilyen típusú kedvezményt már más intézményes partnereknek is felajánlottak. Ebből viszont két dolog következik: a DK főpolgármester-jelöltje semmi kivetnivalót nem talál abban, hogy egy politikai párt intézményes partnere legyen a fővárosi fenntartású, elvben, papíron szigorúan szakmai alapon működő, párt- és politikamentes színháznak.

A másik következtetés: számára nem abnormális, abszurd, ha csupán egyetlen pártot részesít bónuszokban egy általa felügyelt színház. Számára ugyanis ha más intézményes partnereknek, mondjuk iskoláknak, cégeknek is felajánlják Gyurcsányékon kívül a harmincszázalékos jegyár kedvezményt, akkor már nincs is gond egy szál sem.

A jelek szerint egyszerűen nem képes felfogni, hogy egy demokráciában egyetlen pártnak sem lehetett volna felajánlani ilyen kirívó kivételezést, amire még a Rákosi-érában sem volt példa. A karóbarát politikus elárulta magát, mert ő az egypártrendszert tartaná ismét természetesnek. Amikor tulajdonképpen nem is kivételeznek azzal az egy szem párttal, hiszen más párt nem is létezhet a palettán.

Csak egy nagy párt van a világon! – énekelhetné a baloldali frontharcos Pártkatona Színház színpadán Máté Gáborral és Gyurcsány Ferenc pártelnökkel. Akinek talán fel sem kell majd mutatnia a vörös párttagkönyvét, ha olcsón be akar jutni egy előadásra.

Borítókép: Máté Gábor színész-rendező, a Katona József Színház igazgatója, a zsűri tagja beszédet mond a színház-, film- és táncművészet kategóriában odaítélt Junior Prima Díjak átadóünnepségén a budapesti Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpontban 2022. szeptember 20-án (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)