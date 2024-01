Jókor jött a lengyel figyelmeztetés

Lengyel barátaink komoly figyelmeztetést küldtek nekünk, magyaroknak, hogy mi vár ránk, ha a Gyurcsány házaspár vezette dollárbaloldal alakíthatna kormányt 2026-ban. Köszönjük a figyelmeztetést! Láttuk, hogy amint Tusk elfoglalta a kormányfői bársonyszéket, rendőrrohamot vezényelt az állami médiumok ellen és brutális módon elfoglalta azokat. Tömeges elbocsátásokba kezdett, sőt még arra is képes volt, hogy az elnöki palotába rendőröket vezényeljen és két ellenzéki politikust bilincsben vitessen el. Közölte azt is, hogy kőkemény hajtóvadászat indul a jobboldali PiS politikusai ellen. Tusk a szélsőséges Fleck Zoltán programját hajtja végre. Megkaparintani a hatalmat, majd felfüggeszteni a jogállamot. Mindent lerombolni, törvényesség, alkotmányosság nem számít, majd a gőzölgő romokon egy új, saját diktatúrát bevezetni. Ez folyik most Lengyelországban!

Tusk már volt miniszterelnök, de csúfosan megbukott, most sem nyert (!), hiszen csak úgy tudott kormányt alakítani, hogy koalícióra lépett három kis párttal.

A valódi demokrácia sosem érdekelte, csak a hatalom és az azzal járó havi juttatások, amiket most bőségesen fog osztogatni elvbarátainak, elárasztja az országot egészségtelen ukrán mezőgazdasági termékekkel és szélesre tárja a határt a migránsok előtt. Valójában Lengyelországban megszűnt a jogállam, Ursula von der Leyen mégsem javasolja a hetes cikkely szerinti eljárás beindítását, hisz nagy barátja, Tusk áll a kormány élén és a szélsőbaloldali EP-parlamentet a kettős mérce sohasem ingatja meg.