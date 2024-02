A műhús mint a forradalom előérzete

A gépromboláshoz hasonlította a műhús betiltását Donáth Anna, a Momentum elnöke. Az Európai Parlament képviselője szerint a laboratóriumban pepecselt húsnak tűnő valami egyszerre biztosíthatja az élelmiszer-biztonságot, a fenntarthatóságot, és lökést adhat az etikus állattartásnak. Komoly vitát kiváltó fejtegetéseit azzal emelte a progressziót minden más elképzelés fölé helyező kiáltvánnyá, hogy idiótának próbálta beállítani mindazokat, akik nem lelkesednek hozzá hasonlóan a józan ész újabb térvesztésének.

Nem lehet betiltani a fejlődést, a változást, rikoltozta megfellebbezhetetlenül, az új technológiát szabályoznia, az innovációt támogatnia kell az államnak, nem üldözni. Donáth mániás lelkesedésének minden érvét többen is tételesen cáfolták. Sajátos gondolkodásra vall az etikus állattartás felvirágoztatójának tekinteni azt az eljárást, amelynek során élő állatokat kínoznak, hogy izomrostokat nyerjenek ki belőlük. A fenntarthatóságot is erősen megkérdőjelezi a gyártás tekintélyes energiaigénye, de az élelmiszer-biztonsághoz egészen bizonyosan nincs köze az Istent játszó kotyvasztásnak, hiszen olyan drága a végtermék, hogy csak néhány kiváltságos tudná erre cserélni teljes húsfogyasztását még a gazdagabb országokban is. A mindenhez is értő momentumos nekibuzdulása egyébként sem szakmai alapokon nyugszik, sokkal beszédesebb, ha politikai megfontolások mentén kutatjuk Donáth elkötelezett innovátori tevékenységének mozgatórugóit.

Túlságosan egykedvűen vették tudomásul a ma élő generációk, hogy ismét a veszélyek korszakába léptünk. Járványok, természeti katasztrófák, esztelen öldöklő háborúk képei ömlenek a híradásokból, amelyektől egyénenként borzadunk, de ritkán és elszigetelten jönnek létre csak olyan közösségek, amelyek tevőlegesen fel tudnának lépni annak érdekében, hogy legalább azt a pusztítást fejezze be az ember, ami rajta múlik, a felszabaduló energiáit pedig fordítsa a védekezésre mindazzal szemben, amivel jelenleg nem tud mit kezdeni. A megváltozott világrend új törésvonalakat rajzolt a politikában is.

Háborús uszítók és békepártiak, globalisták és szuverenisták, mindent átalakítani szándékozó progresszívek és értékőrző konzervatívok csapnak össze minden kérdésben, miközben civilizációk küzdelme borítja föl a jól megszokott rendet, és izzó tekintetű kultúrharcosok hazudják új rendnek az általuk okozott káoszt.

Donáth Anna ilyen káoszhuszár. Semmilyen válasza nincs az emberiség nagy kérdéseire, egyetlen megoldása van minden problémára: kidobni mindent, ami régi, hiszen a világ jól láthatóan működésképtelen, és isteníteni minden újat. Nem is olyan régen még egy alacsonyabb minőségből el akartunk jutni egy magasabb szintűre, ebben a szerves fejlődésben láttuk a megoldást az elromlott viszonyaink rendezésére. Fejlődésnek hívtuk, de mára ez is kidobásra ítélt kacatnak számít, éppen elég a változás. Szabaduljunk meg mindentől, ami eddig meghatározott bennünket, és jöjjön valami új. Szemétdombra a hitet, a családot, a nemzetet, a hazát, a szabadságot korlátozó kolonc mind. Majd én eldöntöm, fiú vagyok-e vagy lány, esetleg valami más, nem köthet gúzsba semmilyen isten az ostoba meséivel, hiszen azoknál százszor különbet ki tudok találni én magam.