Vigyázó szemünket 2030-ra vessük!

Jézus János evangéliumában a tanítványaihoz beszélt hosszan, volt, amit értettek, és volt, amit nem értettek abból, amit mondott nekik keresztre feszítése előtt. Így fogalmazott: „Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni; amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek.” (János, 16,12–13)

Igen, Jézus még sok mindent mondhatott volna nekik az igazságról, de nem tette, mert tudta, hogy egyelőre nem tudják befogadni, megérteni, felfogni. De pontosan tudta, hogy feltámadása után újra találkozik velük, akkor mindent megértenek, s elindulnak a világ minden égtája felé, hogy hirdessék az Igét.

S vajon milyen helyzetben vagyunk mi, itt a XXI. században, szerencsétlen, veszélyek között élő emberek?

S vajon hogyan tudjuk megértetni kortársainkkal, hogy veszélyben vannak, mert valóban létezik egy globális elit, amely arra törekszik, hogy átalakítsa a világot, és megfosszon bennünket a szabadságunktól, hitünktől, szokásainktól és reményeinktől?

Jómagam az utóbbi időszakban igyekeztem egyre többet beszélni és írni azokról a valóságos veszedelmekről, amelyek már itt vannak a nyakunkon, s amelyek megértése nélkül nem tudunk ezek ellen védekezni. Aki követi az írásaimat, az tudja, mely témák ezek. De tömören felsorolom ezeket.

Egy:

olyan klímahisztériát terjesztenek tudatosan az ENSZ környékén, az IPCC nevű testületben, amelynek az igazságtartalma megkérdőjelezhető a legfrissebb tudományos kutatások fényében,

gondolok itt elsősorban a Clintel nevű, mintegy 1600 neves tudóst felsorakoztató szervezet anyagaira. Viszont ha a klímahisztériát tudatosan terjesztő, António Guterres-féle emberek (az ENSZ főtitkára) szava fog érvényesülni, akkor a világ önmaga teszi tönkre iparát, termelését, egészséges életmódját, amihez évszázadokon keresztül hozzászokott szervezetileg, lelkileg egyaránt.

Kettő:

készülnek – méghozzá egyre gyorsuló ütemben – a készpénz teljes kivezetésére és a digitális világpénz (a CBDC) emberekre kényszerítésére.

Ebben olyan globális uralmi szervezetek járnak az élen, mint a Világgazdasági Fórum, élén Klaus Schwabbal, a BlackRock, a világ legnagyobb vagyonkezelője, élén Larry Finkkel, a BIS (a bázeli nemzetközi fizetések bankja) stb. Ami minket különösen közelről érint, az az, hogy az Európai Központi Bank elnöke, Christine Lagarde is elszánt arra, hogy az EU minden tagországában, tehát nálunk is bevezessék a digitális pénzt, először kártyákkal, később már akár csipekkel is.