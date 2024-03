A WEF az egyik legnagyobb veszély

A globalista elit szervezeteinek száma tehát nem kicsi, de ezek között immáron jó néhány éve a WEF-nek van a legjelentősebb hatalma. Ez abból adódik, hogy két nagy kör koncentrálódik benne. Az egyik a már említett 1600 gigacég, pénzintézet, amelyeknek az összbefolyása a dolgok alakulására aligha alábecsülhető.

A másik kör azon, egyre növekvő számú politikusok köre, akik valamilyen módon már alárendelték az akaratukat a globalista elit céljainak. Ehhez az kellett, hogy a WEF Klaus Schwab irányításával 1992-től úgynevezett politikusképzőket, közéletiember-képzőket indított el, amelyben a WEF által vallott világnézetet, életszemléletet, ideológiát, cselekvési gyakorlatot tanították meg a leendő vezetőknek.

De mikor kezdődött el igazán a WEF befolyása földünk sorsának alakítására? Nem máskor, mint 2020-ban. Ekkor tört ki a Covid-világjárvány, méghozzá hivatalosan – legalábbis a WHO által bejelentve – március 11-én. És lássanak csodát: Klaus Schwab egy szerzőtársával együtt már 2020 májusában megjelentetett egy könyvet Covid 19 – The Great Reset (A nagy újrakezdés) címmel, amelyben arról írtak, hogy mit kell tennie a világnak ebben a súlyos helyzetben. Schwab a könyvét és elképzeléseit a brit, akkor még csak trónörökös III. Károly társaságában jelentette be, fejtette ki. Ebből világosan kiderült, hogy a végcéljuk egy olyan világ megteremtése, amely a Covid okozta félelemre alapozva elfogad egy olyan világelitet, amely kvázi világkormányként működik a továbbiakban, s a nemzetállamokat háttérbe szorítva lényegében világtársadalmat alakít ki, melyben mindenkiről gondoskodnak, persze az orwelli elvek alapján, mindenkit megfigyelve, ellenőrizve, számontartva.



Ennek a gigantikus világmegváltó programnak a lényege az, hogy akár tudatosan eresztették az emberiségre a vírust, akár véletlenül került ki a vuhani laboratóriumból, a davosi elit óriási lehetőséget látott arra, hogy az embereket engedelmességre késztesse az állítólagos vészhelyzetben, és így végleg a nemzetállamok fölé kerekedhessen.

Ne feledjük el, négy hónap alatt (!) létre is hozták a koronavírus elleni vakcinát (ebben főleg a Pfizer–BioNTech járt az élen), az mRNS-technológiára épülő vakcinát vagy annak nevezett valamit ráeresztették az emberekre, s 2021 elejétől hatalmas erővel megindult az oltási folyamat. Odáig jutottak, hogy 2022 elején már arról beszéltek az ENSZ-ben és a WHO-ban is, hogy a legjobb az lenne, ha a világon mindenkit kötelezően beoltanának ezzel a csodálatos szerrel (lásd például António Guterres vagy Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz megnyilvánulásait). Igen ám,

csak „közbejött” Putyin és az orosz–ukrán háború: hirtelen, egy csapásra háttérbe szorult a vírus, az mRNS-vakcina, s valahogyan kikeveredtünk ebből az egészből, hogy ezek után már a háborúra koncentráljunk, amelyben egyébként a WEF egyértelműen jelen volt a cégein keresztül, s a mai napig a háború folytatásában érdekelt.

De a történelem sohasem úgy alakul, ahogyan azt előre eltervezik még a legnagyobbak is. A Covid és a vakcina – utóbbi „sikerességét” egyébként az is „bizonyítja”, hogy egyre több szakmai szervezet becslései szerint utóbbinak mintegy 17 millió halálos áldozata van a vírus mintegy 6-7 millió áldozatával szemben – végül nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, s most már ott tartunk, hogy ennek révén még nem lehet a világ feletti uralmat megszerezni, mert a nemzetállamok is rádöbbentek arra, hogy a Covid–19 talán nem is olyan borzasztó valami, ami miatt a normális életnek le kellene állnia.

Ez tehát „nem jött be”. Ezért egy év gondolkodás után – ha jól látom – a WEF urai más megoldás mellett döntöttek. A 2024. januári találkozó szlogenjének azt adták: „A bizalom újjáépítése.”

Mit jelent ez? Valójában azt, hogy

Klaus ­Schwabék – s velük együtt a még nagyobbak, mint a Rothschildok, Larry Fink, Bill Gates, doktor Fauci, Guterres, a Rockefellerek, a Clinton család és még sorolhatnánk – rájöttek arra, a nemzetállamok körében még olyan ellenállás van a világkormányzással kapcsolatban, hogy egy kicsit bele kell nyomni a fékbe, és más módszerekkel kell folytatni a világuralmi célok felé vezető menetet.

Hiszen itt van Oroszország, amely nem hajlandó lemondani nemzetállami, pontosabban birodalmi törekvéseiről, és Kínával kapcsolatban is van még teendő bőven, mert bár a globalista célokat helyesli, s aktívan részt vesz a WEF munkájában, csakhogy ezt egy bizonyos értelemben irányítani is akarja, s ehhez már nem fűlik a foga a davosi elitnek. De itt vannak olyan kisebb államok is, mint az unióban renitens Magyarország: ők szintén azért harcolnak, hogy a nemzetek függetlensége és szuverenitása megmaradjon.

Mi hát a davosi elit teendője?

A bizalom visszaszerzése azt jelentheti, hogy nem akarják formálisan is felbomlasztani a nemzetállamokat, hanem informálisan, hálózatos formában szerzik meg a hatalmat felettük. Egyszerűen behatolnak ezeknek az országoknak a kormányaiba, igazságszolgáltatásába, civil társadalmába, egyházaiba, szakszervezeteibe, kulturális intézményeibe és így tovább.

Ennek egyik útja nyilvánvalóan a gigacégek és pénzintézetek befolyása, amellyel kényszerhelyzetbe hozhatnak kormányzatokat, amely folyamatban az IMF-nek, a Világbanknak, a Kereskedelmi Világszervezetnek, az Európai Uniónak stb. óriási szerep juthat, mint ahogyan a gigacégek vezetőinek is, akik képesek nyomást gyakorolni a kormányokra. A másik irányvonal pedig a már fent említett politikusképző:

a WEF a négy tanfolyamán keresztül több ezer olyan fiatal vagy már kevésbé fiatal politikust képezett ki az általuk vallott nézetekből, amit azután, a nemzetállamok kormányaiba bekerülve képesek lesznek belülről érvényesíteni.

Vagyis úgy látom, 2024 fordulatot hozott a WEF és a globális elit gondolkodásában: terveiket már óvatosabban, nem erőszakosan és rendeletekkel, hanem belülről, beépülve a nemzetállamok szöveteibe próbálják elérni. Néha azért elszólják magukat.

Donald Trump esetleges győzelme számukra nyílt és közvetlen veszély. Tehát tenni kell valamit ellene. „Trump győzelme halálos csapás lenne a globalizmusra” – mondja Yuval Noah Harari. „Bármit megteszünk, hogy Trump ne nyerje meg a választásokat!” – így Alexander Soros.

Nos, a davosi elit ennyire barátságos és veszélytelen. Trump nagyon vigyázzon magára!