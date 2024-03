Az Action for Democracy nemzetbiztonsági kockázat

Hazánk ellen hibrid hadviselés folyik. Az utolsó hónapok leleplezései, amelyek feltárták, hogy egy bérmagyarokból és radikális baloldali amerikai érdekcsoportokból álló szervezet a legnagyobb nemzetközi sajtótermékek segítségével a parlamenti választásaink befolyására irányuló kísérleteket tett, tankönyvi példája ennek. Újabb és újabb videófelvételek látnak napvilágot, ahol amerikai katonai személyiségek, akadémikusok és magyar származású „zöld emberkék” próbálják pénzzel, politikai nyomásgyakorlással és dezinformációs kampánnyal felülírni a magyar demokráciát.

Ahogy gyűlnek a bizonyítékok, úgy erősödik annak a szükségszerűsége, hogy már nemcsak médiabeli szócsatározással, parlamenti adok-kapokkal, hanem törvényes eszközökkel is érvényesítsük az alkotmányos demokráciához való jogunkat.

Ami történt a választásokkor, és ami a jelek szerint folytatódik, „az alkotmányos rend megdöntésére, felforgatására vagy a hatalom kizárólagos megszerzésére irányuló cselekmény”, ahogy ezt az alaptörvényben olvashatjuk. Itt már nem elég a publicisztika szintjén helytállni, sürgősen alkalmazni kell a törvényeket.

Ezek például kimondják, hogy „az a magyar állampolgár, aki Magyarország függetlenségének, területi épségének vagy alkotmányos rendjének megsértése céljából külföldi kormánnyal vagy külföldi szervezettel kapcsolatot vesz fel vagy tart fenn, bűntett miatt öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő”. Persze mindenki érti, hogy a mai Euró­pai Unióban az ilyen jellegű tevékenység már szinte erénynek számít, és szinte elképzelhetetlen, hogy valakit ma hazaárulásért ítéljenek el egy olyan ideológiai légkörben, ahol a „haza” szót kizárólag szélsőjobboldali extrémizmussal társítják. A nyílt társadalomban nincs, és nem is létezhet hazaárulás. Arra is mérget vehetünk, hogy ha a hazánk ellen szervezkedő személyek ellen alkalmazzuk a törvényeket, a brüsszeli források úgy befagynak, mintha egy új jégkorszak köszöntött volna ránk. De ez a vihogás, provokáció, a tárgyi bizonyítékok hetyke lesöprése nem mehet tovább. „Milyen bűntény, nincs itt semmiféle bűntény”, és el is van intézve a felelősség kérdése.

Nem kizárólag, de a legtöbb szál az Action for Democracy irányába vezet. Soros-pénzekből, hibrid módszerekkel akarják eltorzítani a magyar társadalmi folyamatokat, hogy egy hazai kleptokráciát ültessenek hatalomra, amely szervilisen igazodik a nemzetközi radikális baloldal minden szeszélyéhez.

Országunkat demográfiailag és jogilag is a nyugat-európai társadalmakhoz hasonlóan úgy próbálnák megváltoztatni, hogy ha a jövőben akár nemzeti erők is kerülnének hatalomra, ezek már csak másodrangú adminisztrátorai lennének az országnak. Az igazi hatalom külföldről pénzelt civil csoportok, az utcát félelemben tartó fundamentalista vallási klánok, és nemzetek feletti szervezetek kezében lenne, amelyek egy felsőbb, nemzeti érdekeken túlmutató jóra hivatkozva törölnék el a demokráciát. Persze csak a mi érdekünkben.

A nyugati országokban ugyan elméletileg még vissza lehetne állítani a rendet, nemzeti értékeket, közerkölcsöt és egy közös jövőképet, csak ez már nem menne demokratikus módszerekkel. Polgárháborús viszonyok alakulhatnának ki, ha egyes nyugati országok megpróbálnának visszatérni az őshonos nemzeti kultúra értékeihez, és egy a hazánkban még aktív jogállamiság szintjére. Erre a pontra nekünk nem szabad eljutnunk. Arra sem, ami 2014-ben történt keleti szomszédunknál: ahogy Kijevben megjelentek a narancsos színű emberkék, röviddel utána a zöld emberkék is Donbaszban.

Tudták jól, hogy Putyinnal nem lehet eljátszani azt, amit egy balek Ruttéval, Scholzcal vagy Bidennel. De Soroséknak nyilván elfogadható áldozat volt egy ország egyötödének elvesztése, több százezer halottal, ha marad még elég termőföld, amit szétoszthatnak vállalati szponzoraik közt, és társadalom, amelyen végrehajthatják a nyílt társadalom utópiájának emberkísérleteit.

Nekünk idáig nem szabad eljutnunk, sürgősen, a nemzetközi baloldal nyomása ellenére is érvényesíteni kell törvényeinket a külföldi érdekekkel szemben.

Félreértés ne essék, nem maguk a külföldi érdekek jelentik a kockázatot, mert ezeknek számtalan legitim formája van. A magyar választók érdekeivel, és a magyar alkotmányos rend szabályaival ellentétes külföldi érdekek azok, amelyeket határozottan kezelni kell. Teljesen mindegy, melyik világtájról jön a fenyegetettség, nem engedhetjük meg, hogy a magyarországi nemzetellenes erők egyszer halotti tort üljenek a szuverenitását és határait elveszített ország felett vagy virágszirmokat dobáljanak valami új internacionalizmust védeni érkező lánctalpak elé.

Ezek az emberek árulók, és akként is kell őket kezelni.

Szintet kell lépni: ez nem politikai kampány, hanem jogérvényesítés a magyar polgárok védelmében.

A szerző a Hungary Today hírportál főszerkesztője

Borítókép: Korányi Dávid (Fotó: YouTube)