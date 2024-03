Építsük fel az európai nemzetek új jobboldali aranykorát!

Tisztelt frakcióvezető, Kedves Pepa, hatóságok, kedves bará­taim – nem mondom, hogy „querides amigues”, mert a biológia és a magyar alkotmány is csak két nemet ismer.

Megtiszteltetés visszatérni Spanyolországba. Nagy öröm számomra, hogy ma itt vannak velünk jobboldali, patrióta barátaink és szövetségeseink nemcsak Magyarországról, hanem Spanyolországból és az egész Iberoszférából. Bár országaink történelme és népeink kultúrája különbözik, abban még sincs kétség, hogy van, amiben nagyon is hasonlítunk: legfőbb értékeink közösek, ez pedig fölülír minden különbözőséget, minden esetleges egyet nem értést. Mottónk is – amely egyébként a 2022-es CPAC Hungary jelszava volt egyben – ezt hivatott összefoglalni: Isten, haza és család. Úgy gondoljuk, hogy ez az a hármas, amely a jobboldali mozgalom közös nevezőjét alkotja.

Nagy nap ez a mai nekünk, hiszen az Alapjogokért Központ megnyitja első irodáját külföldön, nevezetesen Madridban.

Persze rögtön fel is tehetnénk a kérdést: mégis mit keres egy magyar háttérintézmény a spanyol fővárosban?

A minap ellátogattam a Prado Múzeumba, amelyet a világ egyik legnagyobb és legjelentősebb múzeumaként tartanak számon, és azt kell mondjam, hogy lenyűgözött a spanyol aranykor öröksége. Nekünk, magyaroknak is volt a történelemben egy aranykorunk, amelynek kezdetén óriási fejlődés vette kezdetét hazánkban, és különösen a fővárosunkban, amely néhány évtized leforgása alatt egy közepes méretű településből Európa egyik legnagyobb városává nőtte ki magát. Márpedig nekünk, politikával foglalkozó nemzedéknek – akár Madridban, akár Budapesten – az a küldetésünk, hogy azon dolgozzunk, országainkban ismét beköszöntsön az aranykor. Meg­győződésem szerint ez nem történhet másként, mint egy úgynevezett

„jobboldali aranykor” megépítésével, amely kellő erőt ad és felvértez minket arra, hogy megőrizzük a nyugati civilizációnkat – annak zsidó-keresztyén gyökereivel, hagyományai­val és nemzeti sokszínűségével.

Elsőre talán ambiciózus célnak tűnhet a „jobboldali aranykor” megteremtése, de mi, magyarok ezeréves történelmünk során három dolgot mindenképpen megtanultunk. Először is, hogy ami ma lehetetlennek tűnik, az holnap már természetes lehet. Másodszor, hogy hinnünk kell abban, hogy igaz ügyért harcolunk. Végül pedig, hogy kemény munka és áldozat nélkül nincs győzelem.

Sokan csak a történelemkönyvekből tudhatják, de mi, közép-európai népek testközelből élhettük meg, milyen legyőzni egy legyőzhetetlennek tűnő gonoszt, a kommunista totalitarizmust – de mégis, sikerült. Ma talán ugyanilyen lehetetlennek tűnik, hogy legyőzzük a baloldal nemzeteken átívelő ideoló­giai agymosását – ám Magyarországon mégis sikerült. Lehetetlennek tűnt, de mi, magyarok mégis megmutattuk, hogy meg tudjuk védeni a családokat a demográfiai téllel és az illegális bevándorlással szemben, a gyermekeket az LMBTQ-lobbival szemben, a zsidó-keresztyén hagyományainkat és a józan észt a woke-ideológiával szemben, az élet kultúráját a halál kultúrájával szemben. És kedves barátaim, ugyanígy

nem lehetetlen legyőzni a Sao Pauló-i Fórumot, az európai baloldalt, az itteni vagy az amerikai Nyílt Társadalom Alapítványokat, de még Joe ­Biden Demokrata Pártját sem!

Sokfejű hidrának tűnik, de csakúgy, mint a kommunizmus, egy tőről fakad, és ha ettől sikerül megszabadulnunk, akkor miénk a győzelem! Ne tagadjuk, hogy ellenfeleink, a nyílt társadalom képviselői nap mint nap azon ármánykodnak, hogy alkotmányba foglalják az abortuszt, népszerűsítsék az eutanáziát és a gyermekeinket veszélyes ökokarbonlábnyomként állítsák be, de még saját országaikat is véres háborúba sodornák. Ez nem más, mint a halál kultúrája, és keresztyén emberként kötelességünk ennek megálljt parancsolni!

A történelem, a spanyol és a magyar aranykor arra tanít minket, hogy nincs lehetetlen. Merítsünk erőt Compostelai Szent Jakabtól, a spanyol nemzet védőszentjétől, aki Giovanni Battista Tiepolo csodálatos festményén fehér paripája nyergében, kezében Krisztus feltámadásának zászlaját lobogtatva az égből leszállva a keresztény hadak élére állt, és 844-ben diadalra vezette őket a pogányok ellen. Ehhez a keresztények melletti kiálláshoz szeretne az Alapjogokért Központ is hozzájárulni.

Miután mi szervezzük az egyetlen – de 2024 áprilisában már a harmadik – európai CPAC-et, a CPAC Hungaryt, a kontinens konzervatív erőinek legjelentősebb találkozóját, most arra törekszünk, hogy a szövetséget kiterjesszük az ibériai konzervatívokra is. Csak együtt építhetjük meg ugyanis a „jobboldali arany évszázadot” és tehetjük újra naggyá a Nyugatot.

Kívánom, hogy

a madridi iroda legyen találkozási pont Magyarország és az Iberoszféra között,

járuljon hozzá ahhoz, hogy minden jobboldali és hazafias erő – pártok, alapítványok, intézetek, értelmiségiek – eszmét cserélhessenek, megoszthassák tapasztalataikat és tanulhassanak egymástól. Budapest már egy erős bástya, legyen tehát a jobboldaliak következő bástyája Madrid. Ezután pedig foglaljuk el Brüsszelt, és amerikai barátainkkal közösen még idén Washingtont is!

Kedves barátaim, jó munkát és sok erőt kívánok mindannyiunknak!

Make Europe Great Again! Make the Iberosphere Great ­Again! Make the West Great Again!

(Szánthó Miklós beszédének szerkesztett változata, amely 2024. március 20-án Madridban, az Alapjogokért Központ első külföldi irodájának megnyitóján hangzott el.)