A világ, ahol élünk (1. rész)

Kezdjük talán egy igazi kordokumentummal. Azzal a polgármesteri határozattal, amellyel Emir Kir polgármester betiltotta Brüsszel Saint-Josse kerületében a NatCon (Nemzeti Konzervativizmus) konferenciát.

Íme, a betiltó határozat szövege:

„POLGÁRMESTERI HATÁROZAT

A polgármester,

Hivatkozva az Alkotmány 26. cikkelyére; az új önkormányzati törvény 134. cikkelyére; valamint a Brüsszel 19 önkormányzatára vonatkozó általános rendőrségi szabályzatra; tekintettel a 2024. április 15-én a Claridge Events intézménytől (Chaussée de Louvain, 24b, 1210 Saint-Josse-ten-Noode, 1210 Saint-Josse-ten-Noode) kapott e-mailre, amelyben tájékoztatja az önkormányzatot a »NatCon« azaz »Nemzeti Konzervativizmus Konferencia«

című rendezvény megrendezéséről az említett helyszínen 2024. április 16-án 8–23 óra között, valamint 2024. április 17-én 8–20 óra között;

tekintettel arra, hogy az esemény célja, hogy egybegyűjtse a nemzeti konzervatív nézeteket valló média személyiségeket, akadémikusokat és a kultúra, valamint a politika képviselőit, továbbá arra, hogy ezen személyiségek közül többen a konzervatív, vallásos nézeteket valló jobboldalhoz és az európai szélsőjobboldalhoz tartoznak;

tekintettel arra, hogy a szóban forgó konferencia honlapja e víziót így foglalja össze: a konzervativizmus múltja és jövője elválaszthatatlanul kötődik a nemzet eszméjéhez, a nemzeti függetlenség elvéhez és az egyedülálló nemzeti hagyományok újjáélesztéséhez, amely már önmagában képes arra, hogy összekapcsolja az embereket és előidézze a boldogulásukat; hogy ez a vízió nemcsak etikai szempontból konzervatív (pl. az abortusz legalizálásának, valamint az azonos neműek házasságának az elutasítása stb.), hanem a »nemzeti szuverenitás« védelmére is fókuszál, amely többek között »euroszkeptikus« hozzáállást is jelent;

(...) ezért

AZ ALÁBBI RENDVÉDELMI HATÁROZATOT HOZZA:

1. cikk: A »NatCon« azaz »Nemzeti Konzervativizmus Konferencia« elnevezésű esemény megtartása a Claridge Events intézményben (Chaussée de Louvain, 24b, 1210 Saint-Josse- ten-Noode), 2024. április 16-án 8–23 óra, valamint 2024. április 17-én 8–20 óra között tilos.

Saint-Josse-ten-Noode önkormányzatának területén az eseményhez kapcsolódó személyek, résztvevők, szervezők vagy ellenzők bármilyen összejövetele tilos.

2. cikk: A rendőrségi határozat megsértése a 19 brüsszeli önkormányzatra vonatkozó általános rendőrségi szabályzat rendelkezései szerint büntetendő.

3. cikk: A rendőrségi szervek felelősek e határozat végrehajtásáért. A rendőrségi szervek a rendőrség működéséről szóló törvénynek megfelelően járnak el.

4. cikk: Ez a határozat azonnal hatályba lép.

(...)

Kelt Saint-Josse-ten-Noode-ban, 2024. április 16-án

A polgármester, Emir KIR”

Tökéletes. Minden benne van. Minden, amit a normális világ tagad, amit a normális világ elutasít – és el kell utasítson! –, minden, amiről azt gondoltuk, a szovjet világ elmúltával örökre magunk mögött hagytunk.

Szedjük össze, pontosan mit is tiltott be a brüsszeli, török származású, szélsőbaloldali, anarchista, idióta gazember polgármester.

Betiltotta, hogy összegyűljenek a nemzeti konzervatív nézeteket valló médiaszemélyiségek, akadémikusok és a kultúra, valamint a politika képviselői, ugyanis – miképpen a határozat fogalmaz – „ezen személyiségek közül többen a konzervatív, vallásos nézeteket valló jobboldalhoz és az európai szélsőjobboldalhoz tartoznak”.

A mai Európai Unióban nemzeti, konzervatív, vallásos, jobboldali személyiségek nem tarthatnak konferenciát. S persze odavet egy félmondatot is az idióta gazember, miszerint nevezett személyek között „szélsőjobboldaliak” is vannak.

Vajon ki lehet a szélsőjobboldali? Morawiecki? Zemmour? Orbán? És amúgy nem mindegy? Hiszen aki frissen átesett a nemváltó műtéten, aki gusztustalan, szőrös disznóként habos-babos, rózsaszín tütübe öltözik és az óvodában modern mesét olvas a kisgyerekeknek, amely mesében a királyfi a szomszéd királyfiba szeret bele, aki a berlini főpályaudvaron kutyának öltözik és kutyaként vonyítva jogokat követel a magukat kutyának képzelő elmebetegeknek, vagy éppen Antifa-náciként vélt nácikat ver össze az utcán – szóval ezeknek tényleg minden és mindenki szélsőjobboldali.

A normalitás szélsőjobboldali. Ezért tiltják be.

Az idióta gazember leírta: aki kötődik a nemzet eszméjéhez, a nemzeti függetlenséghez és a nemzeti hagyományokhoz, azt be kell tiltani. Aki nem rajong az abortuszért és az azonos neműek házasságáért, azt be kell tiltani. Akinek fontos a nemzeti szuverenitás, azt be kell tiltani. Aki „euroszkeptikus”, azt be kell tiltani. Aki normális, azt be kell tiltani.

És be is tiltják.

S hogy teljes legyen a kép, egészen pontosan így történt a dolog:

A konferenciát eredetileg Brüsszel egy másik kerületében tartották volna meg. Ám odaszóltak a polgármesternek, hogy nem kéne, a polgármester pedig odaszólt a konferenciának helyt adó intézmény vezetőjének, hogy nem kéne. Az intézmény vezetője pedig értette az új időknek új dalait, és mondta, hogy nem lesz.

Ezután találtak Brüsszel egy másik kerületében egy másik helyszínt, és nem fogják elhinni, mi történt: odaszóltak a polgármesternek, hogy nem kéne, a polgármester pedig odaszólt a konferenciának helyt adó intézmény vezetőjének, hogy nem kéne. Az intézmény vezetője pedig értette az új időknek új dalait, és mondta, hogy nem lesz.

Ezután következett a harmadik helyszín a harmadik kerületben, és ott az idióta gazember polgármester már nem csak odaszólt, hanem kiküldte a rendőrséget.

Továbbá – nagyon figyeljenek! –: az első két esetben a konferencia szervezői fellebbezést nyújtottak be a bírósághoz, és a bíróság mindkét esetben elutasította a fellebbezésüket. Ezután következett a rendőrségi beavatkozás, majd megszólalt a belga miniszterelnök, aki valószínűleg megérezte, hogy a normalitás hívei még mindig többségben vannak, szóval megszólalt és bejelentette, az idióta gazember polgármester rendelkezése érvénytelen és a konferenciát igenis meg lehet tartani.

És nem fogják elhinni mi történt ezután! A konferencia szervezőinek harmadik fellebbezését a belga bíróság hirtelen elfogadta, annak helyt adott. Miután a miniszterelnök megszólalt. Információink szerint ráadásul mindezt úgy, hogy az éjszaka közepén riasztották az illetékes bírót, kapja össze magát, és mire megvirrad, legyen meg a fellebbezésnek helyt adó ítélet.

Elnézést Virág elvtárs, ez már az ítélet...

Ebben a világban élünk ma.

Ideje visszaállítani az olyan nagyszerű intézményeket, mint az Amerika-ellenes Tevékenységet Vizsgáló Bizottság, és találni egy új McCarthy szenátort, hogy ő is lásson munkához. Bár ez az Egyesült Államokban ma már teljesen értelmetlen, ugyanis ott ma a „kommunista-befolyás” lett a mainstream, legfőképpen az egyetemi világban. De egy „Európa-ellenes Tevékenységet Vizsgáló Bizottság” elférne. Székhelye: Brüsszel; elnök: Daniel Freund, társelnök: Guy Verhofstadt; Végrehajtó Bizottság: Vera Jourová, Laura Codruța Kövesi, Katalin Cseh, Anna Donáth; kijelölt nép- és vérbírók: Roberta Metsola, Charles Michel, Ursula von der Leyen; komisszárok, verőemberek: Ilaria Salis (ma még magyar börtönben ül, de elindítják képviselőnek és majd kiszabadul, szakértelme megkérdőjelezhetetlen), Sándor Rónai; a Bizottság Akakij Akakijevicse: Gyöngyösi Márton (hamarosan megjelenik önéletrajzi kötete, címe: „Az EU-s zászlóégetéstől az Európai Parlamentig – egy élet Európáért”).

Mi még a „szovjetellenes tevékenység” gyilkos kis elmebajában nőttünk fel, ki gondolta volna, hogy a lebontott Berlini Fal hűlt helyén átömlik majd nyugatra az összes ideológiai mérgezett trágya, és ma új-szovjetek fogják üldözni a nemzethez, nemzeti függetlenséghez, nemzeti szuverenitáshoz, nemzeti hagyományokhoz ragaszkodó konzervatívokat.

Mindezt egy készülődő világháború árnyékában.

(Folytatjuk)